Los secretos del mote y sus tradiciones que atraviesan generaciones en el norte neuquino

Más allá de ser un alimento tradicional y ancestral, el mote se ha transformado con el tiempo en un “postre criollo”, que ha formado parte de las existencias en sus infancias de hombres y mujeres que atesoran recuerdos indelebles de momentos compartidos con padres y abuelos en épocas pasadas donde no sobraba nada y faltaba de todo. Siempre en la mesa había un vaso de mote para acompañar la escasa comida que familias numerosas tenían a su alcance compartir. Así el mote siempre estuvo presente y aún hoy la localidad de Huinganco cuenta con vecinos que apuestan a seguir “dándole” vida y apuestan a que no se pierda esta sana costumbre del norte neuquino.