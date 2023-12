Los taxistas avanzan en el Deliberante para combatir a Uber

Buscan modernizar la ordenanza que regula a los taxistas para evitar que surjan nuevas aplicaciones de transporte no habilitadas.

"La primera modificación es sacar el requisito de dos años de residencia de Neuquén para los choferes, todo hombre o mujer que quiera sumarse al rubro va a poder trabajar con su carnet", dijo Alejandro Cavallotti, propietario de Taxi Avenida, en una entrevista radial. De este modo, los propietarios de los taxis podrán brindar el horario mínimo del servicio, que es de 13 o 14 horas, y que hoy no se cubre por la falta de recursos humanos.

"Hoy falta que los autos estén en la calle, hay que hacer un mea culpa y decir que los autos no brindan las 13 horas que le exigen pero porque nos falta el recurso humano", señaló y agregó que hay que cuidar las licencias vigentes, que son 749, porque no todas están en la calle para satisfacer la demanda de transporte en la ciudad.

"Pedimos que a partir de 1 de enero nos den 6 meses para poder incorporar gente, brindar el servicio las 13 o 14 horas", dijo y agregó que, a partir de esa evaluación, contarán con más candidatos para cubrir los puestos. La eliminación del requisito de residencia quita un obstáculo para sumar personal. "Eso nos hizo perder la camada de inmigración venezolana que se quería incorporar y no se podía. Hay gente que era chofer en su país y hacés la convalidación o reválida, ahí te lo permiten y te dan carnet nacional" detalló el referente del rubro.

Si bien la iniciativa ya no va a tratarse este año en el Concejo Deliberante, para Cavallotti implica un avance para los taxistas. "Algunos dicen que perdimos, en lo personal creo que nos da una pausa es parar la pelota y cuidar lo que tenemos", dijo y defendió el servicio que brindan frente a las aplicaciones como Uber. "El taxi es un servicio público y las aplicaciones son comerciales que no dejan impuestos en la ciudad", afirmó.

SFP Taxis reclaman por uber (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

Insistió en que los taxistas tienen costos adicionales para brindar un servicio de calidad que no son requisitos para las apps. "Hay muchos costos en psicofísico, cursos. Por eso hablo de la competencia desleal porque los requisitos son inmensos. La gente no puede perder 15 días para hacer los trámites e insertarse a trabajar", dijo sobre la falta de choferes disponibles. "Nosotros tenemos que tener un auto de 8 años de antigüedad como máximo, pintado, con reloj, y los costos son elevados para brindar un buen servicio", agregó.

Según indicó, en la ciudad hay 749 licencias de taxis y 20 de ellas no están en actividad, pero hace una década que no se otorgan nuevos permisos, pese al crecimiento demográfico que tuvo Neuquén. Por eso, las modificaciones que se conversaron implican habilitar una licencia de taxi cada 500 habitantes en la capital, aunque Cavallotti llamó a ser cuidadosos y no superpoblar la ciudad de taxis, ya que eso causaría una reducción de la tarifa a partir de la sobreoferta.

El taxista destacó "la empatía del Poder Legislativo rápidamente actuó. Si los ediles hubieran trabajado arduamente en estos cuatro años, hubiéramos mejorado mucho el servicio". Agregó que esperan trabajar el tema con la nueva composición del cuerpo de concejales y así garantizar la provisión de un servicio público de calidad y la erradicación de la competencia desleal de Uber y otras aplicaciones.

El cruce de taxistas y concejales

La concejala de Neuquén capital, Denisse Stillger, aseguró que no se consiguen taxis y desde el sector respondieron que hace 10 años no se otorgan licencias en la capital y que hay muchos autos parados porque no consiguen taxistas que cumplan los requisitos exigidos por la ordenanza vigente.

"Si dicen que hacen falta taxis, que cambien la ordenanza y habiliten un nuevo concurso para que los que quieran trabajar concursen y adquieran una licencia cumpliendo todas las normas del juego", aseguró a LMNeuquén Alejandro Cavallotti, a cargo de Radio Taxi Avenida, en relación con el conflicto con Uber.

"No estamos en contra del trabajo, estamos en contra de la ilegalidad", dijo el referente de los taxistas, que agregó que buscan que todos aquellos que quieran trabajar en el rubro del transporte cumplan los mismos requisitos que piden para el servicio de taxis autorizado en la ciudad

"La competencia leal y legal es bienvenida", dijo y agregó: "Se escudan en que quieren trabajar, pero están promoviendo la ilegalidad porque no cualquier cosa que sea un trabajo está permitido si no está dentro de las normas". Por eso, pidió que el Concejo Deliberante tome medidas para abaratar los costos del taxi con menos exigencias, en lugar de favorecer aplicaciones que no garantizan la seguridad de los pasajeros.