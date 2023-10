Los trabajadores de Salud levantan el paro, pero permanecen en estado de alerta

Luego de una extensa reunión, autoridades de Salud les garantizaron una solución a sus reclamos. Aunque de no cumplirlas no descartan retomar medidas de fuerza.

Hospital Castro Rendon (5).jpg Claudio Espinoza

Además, acordaron la compra de las cuatro incubadoras que reclaman desde el sector de Neonatología. “El pedido está realizado desde el año pasado, pero ahora se comprometieron a apurar las cosas para que lleguen cuanto antes”, indicó el representante de los trabajadores de ATE.

A esto sumó que, otro de los pedidos era el de suministro de ropa y zapatos especiales para las trabajadoras del área de mucamas, limpieza y camilleras. “Dijeron que van a acelerar las compras, a nuestros compañeros hombres ya les llegaron, pero a ellas no”, agregó.

Millapán contó que les mostraron los planos que garantizan el traslado del sector de Neonatología. “Actualmente, este sector funciona arriba de donde están las cloacas. Entonces hay mucho olor, a veces se tapan y los compañeros tienen que trabajar así. No solo tenemos quejas de los trabajadores, sino también de los padres que tienen ahí a sus hijos”, aseveró.

Hospital Castro Rendon (1).jpg Claudio Espinoza

De este modo, les garantizaron que serán convocados para mantener una reunión con Obras Públicas y de allí se concretará la fecha en que comenzarán las obras de redistribución. “Estamos a la espera, pero ya nos adelantaron que estas comenzarían a ejecutarse a principios del año que viene”, sostuvo.

No obstante, aseguró que, de no cumplirse con lo acordado, retomarán las medidas de fuerza. “Si el viernes no llega el camión con los insumos prometidos, veremos cómo vamos a seguir. Estamos en estado de alerta, aunque levantemos el paro”, explicó.

Cuál era el alcance del paro de 48 horas

La medida de fuerza afectó a todos los servicios. “Alcanza a todo el hospital porque la falta de insumos, de medicamentos y de aparatología afecta a Enfermería, Internación, a la Farmacia, consultorios, ropería, mucamos y camilleros”, dijo Millapán a LMN.

Además, dijo que el paro se resolvió en asamblea esta tarde, después de una reunión, sobre el mediodía en la Dirección del hospital. Indicó que se trató de poder llegar a un acuerdo con los trabajadores de Enfermería y del Servicio de Terapia Intensiva de Neonatal, reconocida a nivel nacional, pero que no hubo una respuesta a los planteos.