Salud arranca un paro de 48 horas: ¿qué alcance tendrá?

Iniciará a las cero horas del miércoles en el hospital Castro Rendón. Denuncian falta de insumos, medicamentos y que no funciona correctamente algunas incubadoras.

Además, el delegado de ATE denunció que algunas de las 18 incubadoras del hospital no están en óptimas condiciones. Explicó que de ese total para internación, hay 7 u 8 en condiciones, 2 que se pueden usar de backup y 8 que dieron de baja porque no están funcionando. Aseguró que “de las 2 de backup el problema es que no regulan bien la temperatura y los motores hacen mucho ruido y técnicamente es perjudicial para los pacientes. Es grave, hay mucha bronca”.