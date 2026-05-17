Neuquén La Mañana LU5 LU5 prende el stream: la radio que hoy se puede ver

La radio cumplió 81 años de historia y lo celebró con la vigencia de siempre y una mirada hacia el futuro. El formato streaming se estrena para ganar más cercanía con una audiencia fiel. + Agregar LM Neuquen en







LU5 prende el stream: la radio que hoy se puede ver Sebastián Fariña Petersen

Desde principios de mayo, LU5 comenzó a transmitir por su canal de YouTube. Nos encuentran como @LU5AM600RADIO. De lunes a viernes de 6 a 10, Línea Abierta ahora también se puede ver. El programa más escuchado de la radio en la Patagonia prende el stream en Neuquén bien temprano.

Nuestros oyentes valoran (y mucho) la posibilidad de ver los programas, pero también de poder interactuar de una manera inmediata con sus conductores favoritos y utilizar otra vía para expresar sus opiniones. Además, nos mandan imágenes que muestran de qué manera nos están viendo o escuchando.

Creemos que la entrada de la emisora en el mundo de YouTube se da con fluidez porque la radio es el medio social por naturaleza. Uno escucha radio para informarse, entretenerse, divertirse, pero también para comentar lo que uno ve o escucha con el amigo, el vecino o el compañero de trabajo. Muy parecido al uso que puede hacerse hoy en día de YouTube.