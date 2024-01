Luego del paro de trabajadores de limpieza, se normaliza la atención en el Hospital de Plottier

Plottier Hospital -01.jpg Claudio Espinoza

"Una cuestión que le planteamos al ministro de Salud, Martín Regueiro, es que se debe llamar a licitación para contrataciones directas porque no se puede licitar en marzo y adjudicarla en agosto por la situación económica que vive el país es irregular que tomen un servicio con esta situación". Agregó que es importante "hacer las licitaciones públicas como corresponde, que se puedan actualizar los valores, que se incorpore la gente que se necesite y se preste el servicio como corresponde porque son trabajadores del servicio de maestranza que deben realizar la limpieza de un hospital público, no es una oficina".

Evaluaban evacuar a los pacientes internados

Este martes por la mañana el equipo de guardia del hospital informó en un comunicado que "la atención ambulatoria y las internaciones se han cerrado y la atención de guardia que recibe pacientes con distintas situaciones de salud peligra cerrarse a la brevedad debido a la negligencia que se realiza por la falta de limpieza y la posible transmisión de infecciones intrahospitalarias a los trabajadores y usuarios de nuestro hospital". El comunicado estaba dirigido al director del hospital, a la jefa de Zona Metropolitana al ministro de Salud, a la subsecretaria del ministerio de Salud y al gobernador de la provincia.

Los profesionales del equipo de guardia agregaron que a esta compleja situación se le sumaba "la sobrecarga de trabajo del personal de guardia intentando cubrir las demandas de los pacientes haciendo malabares para dar respuesta, hace que no solo peligre el cierre de guardia sino también la atención prehospitalaria y derivación de pacientes”.

Rodrigo Ferrería, médico generalista del hospital, en diálogo con LU5 definió como "crítica" la situación que atraviesa el centro de salud de la localidad por la medida de fuerza. Dijo que la falta de pago "se viene repitiendo en los últimos meses por diversas irregularidades de la empresa”.

Al mismo tiempo había asegurado que “no está garantizada la limpieza ni la higiene de los pacientes que se encuentran internados” y advirtió que de seguir así "no se puede garantizar seguir internando pacientes”. Afirmó que se decidió suspender la actividad ambulatoria del hospital porque "no están garantizadas las mínimas condiciones de trabajo como de la atención de las personas". "Son condiciones indignas tanto de trabajo como de atención a las personas", subrayó. Comento que se estaba analizando la posibilidad de realizar la evacuación de las personas internadas, que actualmente son 25 pacientes en las áreas de clínica médica, pediatría y ginecoobstetricia.

Ferrería indicó que la limpieza hospitalaria "es una tarea específica que requiere de una capacitación especial y lo que se está haciendo es una limpieza por parte del personal no capacitado para eso; por eso decimos que es muy difícil garantizar la atención de los pacientes". “Estamos trabajando en condiciones en las que no deberíamos hacerlo, no solo para nosotros sino también para los usuarios y pacientes", destacó.

