Mapuches y petróleo: la crítica de una lonco por la intención de "lotear" comunidades

“No digo que no tenemos el derecho al autoreconocimiento, pero el Ejecutivo provincial no se puede ordenar en materia indígena; es irresponsable entregar personerías a comunidades que se crean por un interés de Vaca Muerta”, sentenció en diálogo con LMNeuquén.

Mapuches basureros petroleros_02.jpeg Durante más de un día hubo una protesta de mapuches a las plantas tratadoras de los residuos petroleros en Añelo. En le medio hay presiones e intereses alrededor de la política de la comunidades y las empresas.

Klaleo no forma parte de la Confederación Mapuche del Neuquén, pero conoce bien a los referentes indígenas del centro y el Norte de la provincia, que están fuera del radar donde hay petróleo, y reveló que hay una intención de aprobar personerías a comunidades que no tienen territorio.

Mapuches: fragmentar territorios en Vaca Muerta

Se trata de comunidades escindidas, y otras que aparecieron en pleno conflicto en la usurpación de campos en la cabecera de lo que hoy es el gasoducto Néstor Kirchner, como la Fvta Xayen, cuyos miembros quedaron imputados por el delito de usurpación y se beneficiaron con un acuerdo de mediación penal, con el Ministerio Público Fiscal.

Klaleo sostuvo que la intención es autorizar la personería a comunidades que se autoreconocieron en Vaca Muerta, precisamente en todo el territorio al Norte de Portezuelo Grande, Rincón de los Sauces y Confluencia, en la extensa área donde antiguamente estaba asentada la comunidad Painemil.

Sostuvo que además de la Fvta Xayen (Tratayen), se persigue la aprobación de Nanku, Wincul Newen, Newen Kvrra y Wiñoy Folil.

“En este último tiempo, hay un fenómeno de creación de comunidades en la zona de Loma La Lata, cuando hace 15 años atrás teníamos cuatro ahora hay 14 comunidades. El problema de la contaminación, como pelean algunas comunidades, termina cuando hay una propuesta económica de por medio. Ahí no hay contaminación y el petróleo no es dañino. No hay propuesta superadora sobre los pasivos ambientales”, indicó la dirigente mapuche.

La intención, que aún no se concretó, fue confirmada a este diario por fuentes que están dentro de la discusión política, que aseguraron que hay un listado de cinco comunidades que buscan contar con la personería jurídica, antes de que llegue el gobierno de Rolando Figueroa.

“Lo vemos difícil de que salga esto antes del 10 de diciembre, es un tema donde hay oposición hasta en las mismas comunidades”, sostuvieron, ante la posibilidad de que se blanqueen algunas de las comunidades alrededor de Vaca Muerta.

La consulta ¿será ley?

En forma paralela, la Legislatura neuquina podría aprobar una ley para reglamentar la “consulta previa, libre e informada”, para proyectos que afecten los intereses y territorio mapuche.

El protocolo de la consulta fue aprobado por decreto 108/23 en enero de este año, junto con otro proyecto importante para los mapuches: el registro de comunidades, las condiciones, requisitos en la provincia de Neuquén para obtener una “personería pública”.

Hasta ahora y más allá de las presiones, nada indica que haya cambios abruptos en la política mapuche, en medio de una transición de Omar Gutiérrez a Rolando Figueroa, eclipsada por el balotaje del 19 de noviembre.