Mara Rent A Car abrió una nueva sucursal en Neuquén

Mara Rent a Car

El CEO de la marca, Mateo Vicente, se explayó sobre este nuevo emprendimiento:

-¿Cómo surgió la empresa?

Empezamos en el año 2000 brindando servicio a empresas de Oil & Gas con las primeras camionetas que se compraron en el grupo familiar. En ese momento Neuquén recién estaba apareciendo en el mercado y no había servicios.

MF_MARA0188 (1).jpg

-¿Cuáles son los servicios que brinda?

Mara fue pionera alquilando vehículos en la región. Gracias a este servicio, se tuvieron años muy buenos y con mucha demanda. Hasta que el Oil & gas cayó. Es ahí cuando se pensó una nueva vertical de negocio enfocado más al alquiler diario, enfocado al turista o empresario que estaba en la zona. En principio fue alquiler corporativo, pero ya hoy brindamos alquiler corporativo y al consumidor final

-¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Nuestra meta es poder estar en distintas ciudades. Sin embargo, creemos que es importante ir con pasos pequeños, pero seguros, ya que abrimos nuestra sede en el aeropuerto de Neuquén, lo cual representa un hito para la Marca.

-¿Qué te diferencia de la competencia?

Nuestro diferencial es que somos pequeños, pero trabajamos 100% enfocados en la experiencia del cliente. El rubro está medio trillado, y eso hace que el cliente tenga desconfianza, porque todos tienen malas experiencias, ya que les ejecutan cobros que no tienen por qué hacerse cargo en sus tarjetas. Por eso para nosotros es importante explicar cómo funciona nuestro servicio.

MF_MARA0152 (1).jpg

Estamos en una provincia que no conoce cómo funciona este servicio. Capaz si la gente del aeropuerto, pero no tanto la gente local, que consume mucho lo que hacemos. Al cliente hay que asesorarlo, como es este tipo de servicio. En las marcas grandes, te atiende un robot y es cero personalizado, además de que no conocen la zona y no saben bien cómo guiar a los locales o turistas, nuestro personal está capacitado para responder a cualquier pregunta.

-Si comenzara nuevamente, ¿qué haría?

Generar más branding para hacernos conocidos más rápido. En cuanto a metodología no cambiaríamos nada. Hoy sentimos que tenemos una marca para expandirla a nivel nacional, es nuestra meta estar en todos los aeropuertos del país. Que nuestra empresa abra oficina en el aeropuerto de Neuquén es un win to win para la industria neuquina; Es un pequeño paso para otras industrias como bodegas, turismo local, y parques nacionales, porque también buscamos impulsarlos, dar a conocer y, sobre todo, recomendarlos, pero sobre todo es un gran paso para nuestra marca.

MF_MARA0117 (1).jpg

Mara Rent a Car en las redes

Para los interesados pueden encontrarlos en las diferentes redes sociales.