María Pasqualini: "El gobierno nacional debe pagar lo que le debe a Neuquén"

- En realidad, primero aclarar de que nosotros somos partidarios del orden y entendemos que el país lo necesitaba. Hoy el gobierno municipal de la ciudad de Neuquén lo tiene y es el que nos permite a nosotros afrontar la situación de la quita de fondos nacionales. O sea, somos partidarios del orden en el país, pero la plata de los neuquinos es de los neuquinos.

- ¿Qué va a pasar con el transporte?

Hay una confusión con el transporte, como que el gobierno nacional lo que le daba a los gobiernos locales era un subsidio y no es así. Yo reitero muchas veces que cada vez que cada uno de nosotros carga combustible paga ese impuesto. Hay un impuesto al combustible activo y que el gobierno nacional lo sigue cobrando y lo sigue recaudando. Y que en su momento los gobiernos locales, antes de que esto sucediera, ya habían comenzado con un reclamo para que ese reparto fuese equitativo, porque el 85% de ese impuesto iba al AMBA y el 15% al interior del país. Ya ahí había una situación dispar que no repercutía favorablemente en los municipios. Ahora ese 15% dejó de llegar. La última vez que la municipalidad de Neuquén percibió los fondos fueron los primeros días del mes de diciembre, que recibió 158 millones de pesos. A partir de allí el fondo compensador del interior no llegó más, la deuda acumulada hasta ahora es de $658 millones.

Hoy el costo de estructura del boleto de colectivo es 2.400 pesos y tenemos un boleto de 759. Y esto es porque hay una decisión municipal que el boleto nunca cueste por encima del 50% su costo de estructura. Y eso hoy la Municipalidad lo puede hacer porque tiene sus cuentas ordenadas.

Tasa

- ¿Se va a cobra la tasa vial?

- Si Nación devuelve el fondo compensador del transporte, la tasa vial deja de tener sentido. Entonces nosotros apelamos a que los fondos de los neuquinos y las neuquinas vuelvan. Tuvimos una reunión en la ciudad de Rosario y allí este planteo se hizo. Nosotros tenemos contrato firmado hace un año y tenemos resuelto el problema del transporte público en la ciudad. Que funciona de manera excelente y que cada mes que pasa, cuando tenemos el resumen final de personas que se han subido al colectivo, cada vez hay más personas que eligen este transporte público. Pero hay ciudades que tienen que renovar contrato y no lo van a poder hacer y hay ciudades que ya han perdido su transporte público. Entonces, allí el planteo se le hizo al ministro Guillermo Francos.

- ¿Y la deuda por obra pública?

- Nosotros decimos que aquellos contratos y convenios firmados con anterioridad del 10 de diciembre, con obras licitadas y en plena ejecución, se deben pagar. Entendemos el mensaje de que a partir del 10 de diciembre no hay obra pública con financiamiento nacional. Después podremos hablar de financiamiento del BID y del CAF, porque la municipalidad de Neuquén está en condiciones de tomar esos créditos. Pero vamos a hablar de financiamiento nacional: Hay contratos firmados que se deben pagar y eso lo tiene que hacer Nación.

- ¿Y en qué situación está esa negociación?

- El ministro Guillermo Francos tomó la situación de cada ciudad y estamos esperando cuál es la respuesta. O sea, tenemos el mensaje de que las deudas contraídas se van a pagar y Francos se está ocupando de las dos demandas. Nosotros esa obra pública la seguimos ejecutando porque no podemos desfinanciar empresas neuquinas y porque hay obras muy importantes, como los loteos con servicios.

Taxis

- Volviendo un poco al transporte. ¿La Municipalidad sigue inflexible con la posibilidad de que lleguen algunas aplicaciones como Uber o Cabify?

- La postura es la misma, que es trabajar con el servicio de taxis que tiene la ciudad. Nosotros entendemos que las aplicaciones hoy no son seguras. Acompañamos a los taxistas, estamos trabajando con ellos de manera permanente. Se está desarrollando en la municipalidad una app, una aplicación, muy parecida a las que están en vigencia hoy, para que cada ciudadano y ciudadana, cuando pueda pedir su taxi a través de la aplicación saber qué taxi viene, cuál es la patente, quién es el chofer y el costo.

- En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Cabify ya está regulado. ¿No puede llegar a Neuquén?

- Cabify está más ordenado que Uber pero nosotros estamos enfocados a taxis neuquinos. A acompañarlos, a desarrollar esa aplicación, hoy esa es la postura de la Municipalidad.

Candidatura

- Gaido va a terminar su segundo mandato en el 2027 sin posibilidad de otra reelección ¿Le gustaría ser candidata a Intendenta?

- Hoy estoy enfocada en el trabajo en equipo, soy del equipo de Mariano Gaido y no pienso en ninguna candidatura, en lo único que pienso es en este trabajo. Es muy apresurado pensar en esto. Estamos en tiempos institucionales y enfocados en una sola cosa, que es gobernar la ciudad para la que fuimos elegidos.

- ¿Pero le gustaría?

Hoy estoy enfocada en mi trabajo. Me parece que es una postura muy personal. Acá habla la Tana, saquemos a la jefa de gabinete. A mí me parece que uno tiene que enfocarse en los lugares que ocupa. Tuve la suerte de ser muchos años docente, después de secretaria de educación de la provincia, de estar en Legislatura. Ese recorrido la docencia para mí es una pasión. Pero el rol y el trabajo en la municipalidad a mí me sorprendió. Es una cosa que me encanta, ese uno a uno con los vecinos, con los ciudadanos. Ese desafío es el que me gusta.