Mariano Gaido: "Neuquén se consolida como una gran metrópoli"

- Consolidándose como una gran metrópoli, no tengo dudas, Neuquén crece cuatro veces lo que lo hacen el resto de las ciudades del país. Todo es fruto de ser una opción a la hora de que vengan cada vez más vecinos.

Este año vamos a licitar obras muy importantes como el Parque Industrial, el Parque Solar y abriremos las puertas al Polo Científico Tecnológico. A Neuquén este aniversario la encuentra desarrollándose, con 127 edificios que se están construyendo, es algo único a nivel país, solo superado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Neuquén es un lugar en el cual se mira, se proyecta y se planifica el desarrollo de manera exponencial y eso no sucede en otros lugares de la República Argentina.

Y todo con la provincia trabajando en conjunto, acá no hay obras del gobierno nacional, hay solamente un presupuesto del gobierno municipal y provincial trabajando en equipo junto en cada uno de los barrios, y así se harán, por ejemplo, las 3000 cuadras de asfalto en toda la ciudad.

Mariano Gaido analiza cómo se encuentra la ciudad.mp4

La relación con el Gobierno Nacional

- ¿Se seguirá con el reclamo ante Nación, junto a otros intendentes, por la obra pública y los subsidios?

- Nosotros la gestión la llevamos adelante, el reclamo sigue vigente, estamos dentro de la red federal de intendentes de las capitales del interior del país ¿Qué estamos diciendo? hoy se recaudan fondos para el transporte público por ley nacional que se lo queda absolutamente el gobierno nacional y no lo distribuye. Los neuquinos no pedimos lo que no nos corresponde.

Tenemos un presupuesto que el 28% se invierte en recursos humanos, es decir, en personal. O sea, somos un ejemplo, no hay un municipio del país que tenga el presupuesto que tiene la ciudad de Neuquén. Lo que queremos son los recursos que nos corresponden para poder hacer las obras y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Quiero que Neuquén sea la mejor ciudad del país, y para eso estamos invirtiendo el presupuesto que invertimos, para eso hemos desarrollado nuevas economías, la economía del conocimiento con el polo tecnológico, la economía del turismo que definitivamente en Neuquén se transformó en turismo con los parques, los paseos costeros con los 27 kilómetros que construimos, el centro de convenciones y con las diferentes fiestas y eventos que organizamos.

Y el 23 de octubre vamos a inaugurar un hito en la ciudad con el polo científico-tecnológico. La economía del conocimiento llegará a Neuquén para transformarla en una de las ciudades del mundo que va a exportar conocimiento, que va a ser el lugar donde los científicos se pongan a pensar una vacuna, un tratamiento médico, donde se desarrolle Vaca muerta en Neuquén, así que estamos orgullosos de eso.

PROYECTO AVENIDA MOSCONI MULTITROCHA NEUQUEN

Las obras que vienen

- En cuanto a obras hay una muy grande que tenía previsto hacerse con parte de fondos de Nación que es la de la Avenida Mosconi (ex multitrocha). ¿En qué situación está esto?

- Bueno, te divido el tema en dos partes, la primera: todas las obras que el gobierno nacional tenía en marcha en la ciudad de Neuquén las paralizó. Y las continuamos con presupuesto propio, tanto las que estaban en marcha, las nuevas y otras que, absolutamente de manera injustificada, se paralizaron afectando empresas, trabajadores y a la planificación de una ciudad.

Yendo al otro tema, la avenida Mosconi, es una obra sobre la que ya se está terminando el proyecto ejecutivo en estos días y tiene muchas probabilidades que, a partir del esfuerzo que estamos haciendo, el año que viene comencemos esta obra histórica.

- ¿O sea, se va a hacer con recursos propios?

- Absolutamente. La avenida Mosconi se va a llevar adelante el año que viene con recursos propios y, por supuesto, trabajando en equipo con la provincia.

Reel Mariano Gaido - Cuadras asfaltadas.mp4

- Volviendo al asfalto, un tema complicado que genera baches en las calles son las pérdidas de agua. ¿Cómo se trabaja esto con el EPAS pese al no haber un contrato de concesión?

- Las obras se van realizando con todos los servicios debajo, no es solo asfalto. Además, están las repavimentaciones de más de 150 cuadras que se van a licitan en los próximos 30 días. El reasfaltado es fundamental para mejorar esta situación. Ahora bien, nosotros tenemos un diálogo permanente con el gobierno provincial. La empresa EPAS depende del gobierno provincial y nosotros estamos trabajando en conjunto pero hay que darle el tiempo suficiente para que planifique un desarrollo del EPAS en la ciudad de Neuquén. Mientras tanto, lo importante para los vecinos es que vamos a hacer un plan de obras que va a resolver también este tema.