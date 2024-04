Martes complicado, con reclamos y cortes en el oeste y pleno centro de Neuquén

Live Blog Post

Municipalidad del Oeste: reclamos por ajuste salarial

Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (SITRAMUNE), desde primeras horas de este martes se reunieron en las puertas del edificio municipal ubicado en Godoy y Novella para reclamar por una recomposición salarial.

Desde las 9 se encuentran en Asamblea para luego reunirse con el Ejecutivo y "destrabar el tema salarial", según indicó Luis Rodríguez, secretario adjunto del sindicato.

"El viernes pasado se rechazó la propuesta del Ejecutivo pero igual seguimos charlando y ayer tuvimos reuniones también. Es muy poco lo que se está incrementando, pero no perdemos la esperanza de que podamos conseguir lo que lo que ya está confirmado", contó y recordó que la oferta en la que quedaron es del 14% para recomponer el periodo enero-marzo.

"Lo del resto del año todavía no lo charlamos y está la propuesta hecha, pero todavía no lo charlamos porque queremos primero recomponer lo que quedó atrasado de enero y marzo, una vez que saldemos eso, ahí vamos a charlar lo que resta del año", explicó y destacó que no hay retención de tareas sino únicamente la convocatoria a la Asamblea.