Más de 200 mil pasaron por Neuquén Capital Navideña y ya se prepara la segunda edición

La noche de reyes marcó el cierre de la primera edición de esta iniciativa que, confirman desde la Municipalidad de Neuquén, se repetirá en 2026.

El cierre de la Capital Navideña llegó con la tradicional celebración de la Noche de Reyes que congregó a cientos de familias en el Monumento a San Martín. El espectáculo final incluyó la llegada de los Reyes convirtiendo a los más pequeños en los protagonistas de la velada, quienes recibieron golosinas y aprovecharon el momento para sacarse una foto con ellos.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, realizó un balance de lo vivido el último mes y destacó el impacto que tuvo la designación de la ciudad como Capital Navideña, una iniciativa que permitió posicionar al municipio como destino turístico durante las fiestas de fin de año.

“Fue una experiencia muy enriquecedora para toda la comunidad. La Capital Navideña nos permitió mostrar lo mejor de nuestra ciudad y recibir a miles de visitantes que eligieron pasar las fiestas aquí”, afirmó Pasqualini este martes por la noche noche. Además, contó que, conversando con los asistentes, muchos de ellos estaban de visita en la ciudad disfrutando de sus atractivos.

Capital Navideña 2026

La funcionaria adelantó que esta propuesta de Capital Navideña ya tiene fecha para su segunda edición: “el 1 de noviembre estaremos todos listos para vivirla. Por supuesto, con muchas más propuestas que en la primera edición, pero la verdad es que estamos felices”.

CIERRE CAPITAL NAVIDEÑA 3

“Lo que hay que poner en valor es que más de 200 mil personas de la ciudad y de localidades cercanas vinieron a disfrutar, a sacarse la foto familiar. Además de las 50 mil que vivimos en el Parque Jaime de Nevares con el evento de Elevé”, destacó la funcionaria quien valoró que esta propuesta se convirtió en un “motor económico”, para la ciudad.

La funcionaria recordó que el programa incluyó una extensa agenda de eventos culturales, espectáculos gratuitos, la feria Neuquén Emprende, y propuestas gastronómicas que mantuvieron activo el centro de la ciudad durante todo el mes. “Logramos generar un movimiento económico importante para los comerciantes locales, hoteleros y prestadores de servicios turísticos. Los números preliminares indican que superamos las expectativas en cuanto a ocupación hotelera y afluencia de público”, detalló.

CIERRE CAPITAL NAVIDEÑA

Coordinación entre áreas municipales

Uno de los puntos más destacados fue la respuesta del público local y regional, que participó masivamente de las actividades programadas. Pasqualini también hizo referencia a la coordinación entre diferentes áreas del gobierno municipal para garantizar el éxito del evento.

"Fue un trabajo articulado entre Cultura, Turismo, Seguridad, Tránsito y Servicios Públicos. Cada área aportó su grano de arena para que todo funcionara de manera ordenada y segura", reconoció.

“Tuvimos una ciudad motivada con el espíritu navideño, y eso es muy bueno porque habla de esperanza, habla de proyectos, habla de la solidaridad que tenemos los neuquinos, de estar cerca”, reflexionó la Pasqualini y concluyó: “Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber cumplido los objetivos propuestos y con el compromiso de seguir trabajando para posicionar a nuestra ciudad como un polo turístico durante todo el año”.