Más de 25 mil personas participaron de la marcha universitaria en Neuquén

Vecinos, alumnos, exalumnos y profesionales marcharon en defensa de la universidad pública y para pedir que el presidente no vete la ley de financiamiento.

Minutos después de las 17, las personas comenzaron a acercarse masivamente al playón de la sede centras de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) , con carteles, solo, en grupos o en familia, llegaron, donde se saludaban amigablemente con algunos desconocidos, pero que tenían la certeza de estar allí con el mismo objetivo: exigir que no se recorte aún más el presupuesto de la universidad pública.

"Yo soy jubilado, pero estoy acá por lo importante que es defender a la universidad. Mis hijos estudiaron ahí, hoy uno de ellos es médico y las otras dos egresaron de la Facultad de Ciencias Sociales. Son la primera generación de profesionales, de personas que fueron a la universidad , ¿Cómo no la vamos a defender si es una conquista de los trabajadores y nos ha ayudado a darle un futuro mejor a nuestros hijos?", dijo en diálogo con LMNeuquén Juan Ibáñez, uno de los concurrentes.

ON - Marcha en defensa de la UNC (16).jpg Omar Novoa

Así como él, María fue con a marchar junto a su esposo y sus dos hijos, un adolescente y una nena. "Yo no fui a la universidad, no pude, pero mi hijo está en el último año de la escuela secundaria y el año que viene quiere seguir estudiando. Ya sabe que quiere seguir y para nosotros es importante que nuestros hijos puedan estudiar, porque como papás, además de los valores, la educación es lo único que les podemos dejar, de la manera en que podemos ayudarlos a que tengan un mejor futuro y la universidad pública es donde podemos estudiar todos", observó.

Pero ellos no eran los únicos que participaron para defender la formación profesional de sus hijos, sino que graduados de sus aulas y de otras universidades nacionales también dijeron presente. "Yo soy profesional de Ciencias de la Educación, no podemos dejar que un gobierno democrático vaya contra las universidades públicas, que es la razón que permite poder formar personas que puedan buscar un mejor futuro", señaló.

Así como ella Nora, una neuquina por adopción, ya que nació en la ciudad de La Plata y estudió en su universidad emblema, pero desde 1988 vive en Neuquén. "Hoy nadie podía estar ausente. Yo soy profe graduada en la Universidad Nacional de La Plata y un día como hoy no podíamos faltar a esta marcha, nadie podía estar ausente porque estamos en manos de una ultraderecha demencial que busca llevarnos a un escenario de guerra civil por medio de la pelea, mientras que la educación representa la salida de la oscuridad", analizó.

ON - Marcha en defensa de la UNC (26).jpg Omar Novoa

La UNCo, la universidad de los trabajadores

El vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, Fernando Paul Osovnikar, fue el orador encargado de abrir la ronda de discursos una vez concluida la multitudinaria marcha y en su discurso recalcó que todo fue en defensa del financiamiento universitario. Además de agradecer a cada persona de las distintas localidades del Alto Valle que participaron de la masiva movilización.

"Desfinanciar la universidad pública es renunciar a un mejor futuro y hoy el pueblo mostró en las calles que defiende a la educación", aseguró. A lo que sumó: "Nos movilizamos para decirle no al veto presidencial y sí, a la universidad pública, gratuita y de calidad".

También indicó que el presupuesto debe cubrir las necesidades básicas de la UNCo, debido a que en el último tiempo se limitaron becas y programas fundamentales para los estudiantes, por lo que muchos chicos del interior han tenido que volver a sus localidades por no poder sostenerse económicamente. "Estamos siendo amenazados cuando dicen que la universidad tiene que provincializarse o cuando dicen que la universidad debe arancelarse. La realidad es que la universidad pública debe ser reconocida como un derecho", cuestionó.

Marcha en defensa de la Universidad- Drone

Por último, observó que la multitudinaria marcha de hoy es el reflejo de la exigencia que se encuentra haciendo la comunidad que: no al veto del presupuesto universitario y que se promulgue la ley. "Le exigimos a los diputados que si el presidente veta la ley, como dicen que va a hacer, que voten conscientemente y que escuches a la sociedad que pidió que no se apruebe ese veto. La universidad no es un gasto, es una inversión"; concluyó Osovnikar.