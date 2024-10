Mayorista versus supermercado: cuáles son los productos 20% más baratos

Una familia que llegó al mayorista desde Cutral Co en búsqueda de precios.

SFP Precios (14).JPG Sebastián Fariña Petersen

El azúcar de marca Providencia se consigue esta semana en el supermercado a 890 pesos el kilo, en tanto que, en el mayorista, el azúcar de marca Dominó sale 859 pesos el kilo e incluso si se compra seis paquetes el valor se reduce a 825 pesos el kilo.

En el supermercado el aceite de 900 mililitros de marca Cocinero tiene un valor de 1.720 pesos, mientras que en el mayorista se conseguía de marca Natura a 1.548 pesos en el mismo tamaño.

Los fideos guiseros se consiguen en el mayorista a 689 pesos de la marca Providencia y a 729 pesos de la marca Favorita en el supermercado. En tanto, el arroz tenía un valor de 1.590 pesos el kilo, de la marca Best en el supermercado, y 1.520 pesos el de marca 53 largo fino en el mayorista.

Hubo solo un producto -sobre 10- en el que la oferta del supermercado le ganó a los precios bajos del mayorista. Se trata de la yerba Nobleza Gaucha por un kilo que sale en La Anónima 2.890 pesos, mientras que en el Makro está 3.516,30 pesos por unidad, o si se llevan cuatro paquetes se obtiene un valor de 3.235 pesos.

SFP Precios (3).jpg Sebastián Fariña Petersen

La leche larga vida de marca La Anónima tiene un valor de 1.555,20 pesos, mientras que en el Makro la de marca Suipachense se consigue a 1.199 pesos.

La lata de tomate de la marca La Anónima sale 1.000 pesos, mientras que en el Makro se consigue la de marca Alco a 820,65 o si se lleva 4 unidades a 755 pesos cada una.

Para la merienda de los chicos, las galletitas dulces Variedad de Terrabusi, el paquete de 390 gramos sale 2.205 pesos en el supermercado y 1.844 pesos en el mayorista, y si se llevan tres paquetes quedan en 1.696 pesos.

El papel higiénico de marca Higienol por 4 rollos de 80 metros cada uno salía en el supermercado 3.115 pesos, mientras que un paquete de la misma cantidad y metraje, pero de marca Aro en el mayorista, salía 2.978 pesos y si se llevaba 12 paquetes quedaba en 2.739 pesos.

La harina tres ceros de marca Catriel sale 690 pesos en el supermercado y de marca Pureza en el mayorista tiene un valor de 589 pesos el kilo.

SFP Precios (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

En búsqueda de precios

"Vine a comprar verduras y pan. Los precios me parecen bien, siempre vengo a comprar a La Anónima. Me manejo con el día a día, vengo a comprar para hacer la comida", contó un joven en la puerta del supermercado.

Otra vecina consultada aclaró que sale en búsqueda de precios y que lleva lo que le alcanza el bolsillo. "Hoy lleve carne picada, pollo, tallarines. Ahora hay que buscar, ya no podés hacer un pedido como hacíamos antes porque no alcanza la plata entre pagar la comida y pagar los impuestos", contó la jubilada, quien además dijo que no compra nada en los negocios del barrio porque los encuentra más caros que en los supermercados.

SFP Precios (6).jpg Sebastián Fariña Petersen

"Yo siempre compro en el supermercado. Por ahí compro con tarjeta, si tengo plata compro con plata. Tanto carne como productos de almacén me los llevo siempre del mismo lugar", aseguró la vecina, quien aún le dice Topsy a La Anónima.

Para un hombre, quien fue de compras con su pequeña hija, los precios en el supermercado estaban "carísimos". "Pero hay que comprar igual, no queda otra. Hoy hay que salir y buscar el mejor precio posible, compro un poco acá, otro poco en otro lado. Voy buscando el mejor precio", compartió.

"Me pareció barato, pensé que iba a gastar más, pero no", contó un hombre quien se llevó del mayorista varios paquetes de pañales, yogurt, fideos y otros productos de la canasta básica.

SFP Precios (12).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Algunos productos tienen precios buenos y otros malos. Venimos a hacer una compra mensual y tratar de que alcance para todo el mes. Nosotros somos de Cutral Co y venimos a comprar bastante. Lo hacemos todos los meses porque, si comparás con un almacén de allá, hay mucha diferencia", contó una vecina, quien fue a comprar junto a sus dos hijos y su esposo.

Para esta familia las compras de unos meses a esta parte variaron y ya no llevan tantos "gustitos", sino que más bien buscan comprar comida para tener los platos principales de sus días.

"Los precios están por las nubes, pero hay variedad. Venimos desde Catriel y hay variedad. Tenemos un cumpleaños de 50, así que venimos a hacer economía y se nota. Gastás un poquito de gasoil pero conviene. Bajás costos", aseguró el hombre, quien se llevó varias servilletas, bebidas y otros productos para su fiesta.