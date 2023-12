¿Menos días para la Fiesta de la Confluencia? Las dudas y los detalles del evento

En medio de una fuerte devaluación e inflación, la Municipalidad de Neuquén trabaja a contrarreloj para garantizar que la Fiesta de la Confluencia 2024 no demande ningún costo para las arcas municipales y el evento se lleve a cabo con fondos privados. Así, las dudas empezaron a surgir y algunas versiones indican que la fiesta tendría menos días que lo previsto.

Aunque en febrero de este año el aporte recibido fue mínimo (de cuatro millones de pesos), todavía no hay precisiones sobre la intervención de Nación. "Las autoridades nacionales están recién designadas, ya hemos estado en contacto con ellas", aclaró.

Fiesta de la Confluencia 2023 domingo 19 Camilo Claudio Espinoza

En octubre pasado, la Municipalidad anunció que la Fiesta de la Confluencia se realizará entre el 8 y el 13 de febrero. Sin embargo, en medio del complejo escenario económico, esto se puso en duda y podría haber modificaciones en la duración del evento.

"El miércoles tenemos la definición final, no me quiero adelantar con nada porque seguimos trabajando", afirmó Pasqualini. Consultada sobre la posibilidad de que la Fiesta sea de menos días, la funcionaria sembró dudas ya que no lo negó y fue escueta en la respuesta: "Seguimos trabajando".

Las entradas para la Fiesta de la Confluencia

Tras diez años de la Fiesta de la Confluencia, la edición del 2024 será la primera que tenga entradas a la venta. La semana pasada, la funcionaria municipal aseguró que serán “15 mil entradas las que se van a comercializar”, aunque indicó que todavía no cuentan con los valores y la modalidad de venta. Se espera que esta información se dé a conocer el miércoles próximo, cuando quizás también se anuncie una mayor cantidad de entradas a la venta.

“Seguramente, las entradas se van a comercializar también a través de las agencias de turismo que son las que preparan los paquetes turísticos de los que vienen de afuera”, mencionó.

La funcionaria recordó que también habrá lugar en el sector preferencial para los "buenos contribuyentes", un formato que se implementó el año pasado y seguirá vigente. No obstante, aclaró que “el 95% del espacio es libre y gratuito para los vecinos y visitantes de localidades cercanas”.