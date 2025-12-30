¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el clima en Neuquén el último día del año

El 31 de diciembre trae una pregunta que se repite en cada hogar, ¿se podrá festejar la víspera de año nuevo al aire libre?. Entérate en la nota.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este 31 de diciembre, último día del año, se presentará con tiempo mayormente estable en toda la provincia, sin lluvias significativas, aunque con temperaturas marcadas entre las distintas regiones.

En la ciudad de Neuquén , el cierre del 2025 traerá un cielo despejado y calor durante la tarde , con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 33 grados , mientras que las mínimas se ubicarán entre los 15 y 17 grados . El viento será leve a moderado y no se esperan fenómenos meteorológicos que compliquen los festejos.

Hacia la noche, el descenso térmico será paulatino, por lo que la mesa afuera aparece como una opción firme , especialmente hasta la medianoche.

En la zona cordillerana, el último día del año se presentará con temperaturas más moderadas y algo de nubosidad, aunque sin precipitaciones. Las máximas previstas se moverán entre los 20 y 24 grados, mientras que las mínimas descenderán a valores de entre 7 y 10 grados. Si bien el tiempo será estable, el ambiente fresco hará que los festejos al aire libre requieran abrigo, sobre todo durante la noche y la madrugada.

En el centro de la provincia, el pronóstico indica una jornada mayormente despejada, con temperaturas máximas que rondarán los 28 a 31 grados y mínimas de entre 12 y 14 grados. Las condiciones serán favorables para reuniones al aire libre durante la tarde y la noche.

Por otra parte, el norte neuquino, será una de las zonas más calurosas del último día del año. Allí se esperan temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados, con mínimas que oscilarán entre los 14 y 16 grados. El tiempo será estable y seco, por lo que se aconseja buscar sombra durante la tarde y aprovechar el alivio térmico que llegará con la noche para los festejos.

El pronóstico anticipa que no habrá lluvias generalizadas ni alertas meteorológicas en la provincia del Neuquén durante el 31 de diciembre. El calor se hará sentir en el Alto Valle, el centro y el norte, mientras que la cordillera tendrá un cierre de año más fresco, pero estable.

Con este panorama, todo indica que la mesa afuera será posible en gran parte de la provincia, con la recomendación de adaptar el abrigo según la región y la hora del brindis. El clima acompaña para despedir el año con tranquilidad y recibir el Año Nuevo sin sobresaltos.