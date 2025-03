Mi mamá es dueña de su dinero: ahora puede decidir qué hacer con él y cómo administrarse

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, dicha fecha me llevó a investigar sobre la libertad financiera de las mismas y su cosmovisión en el uso del dinero. Sin lugar a dudas, esta mirada impactará en la educación emocional y financiera de nuestros hijos y en cómo perciben a su madre en relación con el poder y la toma de decisiones con el dinero.

Lamentablemente, seguimos con brechas y desigualdades económicas entre el hombre y la mujer. Hace apenas unas cinco décadas la mujer no podía decidir autónomamente sobre el uso de sus bienes y el dinero sin el consentimiento previo de su marido, padre o tutor. Recién en 1968 con la reforma del Código Civil mediante la Ley 17.711 comienza una igualdad de derechos para la población femenina en relación al hombre. Parece mucho tiempo, pero yo que tengo 46 años, tuve una abuela que no podía decidir sobre su dinero, esto claramente debió afectar a mi madre y sin dudas a mí también. Es por este motivo que comencé este desafío; no sólo hablar de dinero entre las mujeres, sino también entre los niños y niñas de primaria.