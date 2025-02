Movilización en Neuquén por el paro nacional docente: ¿Afectará el inicio de clases?

ATEN es un sindicato de base de la CTERA, por lo tanto, adhiere a la medida, como otros gremios vinculados a la educación: ADUNC (Asociación Docentes Universidad Nacional del Comahue), APUNC (Asociación de Personal No Docente de la UNCo) y SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados).

La medida de fuerza se da en el comienzo de clases en escuelas de CABA, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.

En este contexto, la secretaria general de Adunc, Silvia Brouchoud, confirmó que hay una convocatoria para las 10 de la mañana en el monumento a San Martín -en Avenida Argentina - para luego marchar por las calles céntricas.

"Vamos a acompañar a los compañeros de CTERA, ATEN y otros gremios que se han sumado a la medida, a movilizarse por las calles neuquinas en defensa de la educación y de las paritarias", explicó en diálogo con LU5.

SFP Aten marcha de docentes (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

La protesta del sector se da porque el gobierno nacional no actualiza el presupuesto para educación desde 2023 ni convoca a paritarias. Tampoco paga el incentivo docente y otras partidas destinadas al refrigerio y los comedores de muchas instituciones educativas. En Neuquén, esta responsabilidad está siendo absorbida por el gobierno provincial. No obstante, no es lo que está pasando en todas las provincias.

"El sábado llegó el instructivo de liquidaciones para nuestros salarios y ya viene aplicado un incremento salarial de enero y febrero, o sea que no hubo paritarias y no se nos convocó, y el gobierno nuevamente unilateralmente nos incorpora una suba de 1.5% para enero y 1.2% para febrero, que es lo mismo que se le ofreció a los estatales nacionales", detalló Brouchoud.

"Nosotros también pedimos paritarias. Nosotros tenemos distintas patronales, porque a nosotros nos paga el gobierno nacional pero la no convocatoria tiene en común que hay algún tipo de desprecio por el ámbito de negociación colectiva. Y la imposición de un techo salarial", dijo. "Nosotros también pedimos paritarias. Nosotros tenemos distintas patronales, porque a nosotros nos paga el gobierno nacional pero la no convocatoria tiene en común que hay algún tipo de desprecio por el ámbito de negociación colectiva. Y la imposición de un techo salarial", dijo.

Y afirmó que esta semana se llevan a cabo asambleas en distintas localidades de la región, y tras ello se concretará un plenario para llevar el mandato el 13 de marzo al congreso de la Federación.

¿Qué pasará con el inicio de clases?

Cabe aclarar que si bien en muchas provincias el ciclo lectivo se inicia este lunes 24 de febrero, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó un calendario escolar con 190 días de clases, por lo que los estudiantes vuelven a las escuelas el martes 25.

aulas

Esa es la fecha fijada como el primer día de clases para las escuelas del periodo marzo-diciembre en Neuquén. Por lo tanto, la jornada de paro no afectará el inicio del ciclo lectivo, el cual está estipulado que termine el 19 de diciembre de 2025.