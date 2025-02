Docentes van al paro en todo el país: ¿Qué pasará con las clases en Neuquén?

En una conferencia de prensa nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) resolvió ir al paro en todo el país el próximo lunes, en reclamo de paritarias docentes y mayor presupuesto educativo , en tanto el que está vigente no se actualiza desde 2023. También convocan al paro en defensa de las jubilaciones.

ATEN es un sindicato de base de la CTERA, por lo tanto, adhiere a la medida, como otros gremios vinculados a la educación: ADUNC (Asociación Docentes Universidad Nacional del Comahue), APUNC (Asociación de Personal No Docente de la UNCo) y SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados).

En diálogo con LMNeuquén, la secretaria adjunto de ATEN, Cintia Galetto, confirmó la adhesión al paro para este lunes 24 de febrero. Aunque aclaró que Neuquén tiene otras condiciones, como un acuerdo paritario cerrado con el gobierno provincial y el pago del incentivo docente, al mismo tiempo sostuvo que "no podemos desconocer la situación que se vive a nivel país".

marcha y paro de aten

Advirtió que el gobierno nacional no actualiza el presupuesto para educación desde 2023 ni convoca a paritarias. Tampoco paga el incentivo docente y otras partidas destinadas al refrigerio y los comedores de muchas instituciones educativas. En Neuquén, esta responsabilidad está siendo absorbida por el gobierno provincial. No obstante, no es lo que está pasando en todas las provincias.

"Hay un rol muy claro de Nación en correrse de la garantia al derecho a la educación, en relación a la ejecución de partidas que tiene que garantizar en todas las provincias. El gobierno nacional está ausente", sostuvo Galetto.

Indicó que no solo el presupuesto educativo está prorrogado desde 2023, sino que hay provincias donde la discusión salarial 2025 no comenzó; y no hay partidas para todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura y formación docente.

Marcha de ATEN (6).JPG Claudio Espinoza

El lunes 24 de febrero, docentes de Neuquén se concentrarán en el monumento San Martín a las 10 para realizar una marcha.

Cabe aclarar que, si bien en muchas provincias las clases inician el lunes 24 de febrero, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó un calendario escolar con 190 días de clases que comienza el martes 25.

Esa es la fecha fijada como el primer día de clases para las escuelas del periodo marzo-diciembre en Neuquén. Por lo tanto, la jornada de paro no afectará el inicio del ciclo lectivo, el cual está estipulado que termine el 19 de diciembre de 2025.

En tanto, para las escuelas del interior que tienen período septiembre-mayo, las clases comenzarán el 19 de agosto de 2025 y finalizarán el 12 de junio de 2026.

SFP Inicio de clases (2).JPG El ciclo lectivo 2025 comenzará normalmente según el gobierno y con escuelas en condiciones. Sebastian Fariña Petersen

Receso de invierno

Las vacaciones de invierno para las escuelas que comienzan el 25 de febrero -que son la mayoría- comenzarán el 7 de julio y se extenderán hasta el 18 de julio. Para el período septiembre-mayo el receso invernal será del 22 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026; y para el período febrero-diciembre del 7 de julio del 2025 al 14 de agosto del 2025.

En cuanto a las jornadas pedagógicas este ciclo lectivo tendrá ocho, distribuidas desde marzo a noviembre.