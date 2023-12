Muerte del soldado: "Los asesinos de mi hijo están adentro del cuartel"

soldado pablo cordoba muerte zapala

A esto sumó: “En las patrullas que hicieron no cuadra el tiempo, no es el normal. Yo sé cuánto se tarda caminar de un lugar a otro”. Según explicó, tras escuchar las detonaciones, el soldado que se encontraba más cerca del lugar donde se encontraba Pablo, concurrió sin armarse, sin ponerse el casco y sin tomar su fusil.

“A ver si se escuchan disparos y da la sensación que están atacando, por protocolo y más que nada por seguridad, uno se pone el casco, o sea, todo el equipo. Esta persona salió sin nada. Ante semejante hecho salió sin nada, aun sin saber con lo que se iba a encontrar”, cuestionó.

El hombre informó que el día de la muerte de su hijo había encontrado una vaina servida, dos cartuchos y el cargador, que estaba separado del fusil. Este tenía 15 cartuchos, sin embargo, tiene capacidad para veinte cartuchos.

“Entonces había 15 cartuchos en el cargador, una vaina servida y dos cartuchos sueltos, eso nos hace un total de 18. Pero 15 días después encuentran una vaina, o sea, 19. Y 33 días después encuentran un cartucho debajo de un tronco que estaba al lado de donde lo encontraron a Pablo”, detalló.

Ante esto, explicó: “Las vainas que encontraron ese día y las que encontraron 15 días después estaban casi pegadas al cuerpo de Pablo. Cuando uno dispara, la vaina termina entre dos metros y dos metros y medio”.

Continúan los cuestionamientos a la investigación

Tras las pericias realizas, la ampliación de autopsia, pruebas balísticas y pericias psicológicas, se determinó que al soldado Pablo Córdoba lo habían asesinado. “Eso es lo que nosotros sostuvimos desde el primer momento, pero parece que el juez hizo caso omiso a todas esas pruebas científicas y recién cinco meses después vino a recaratular la causa y que quede como un homicidio”, señaló.

Sobre el testigo que había filmado un video cuando lo encontró herido en el suelo, Juan José explicó que los resultados del peritaje sobre el celular todavía no han concluido. “Seis meses y todavía no tenemos una pericia balística que determine a que calibre corresponden las heridas. El orificio de abajo del mentón, para mí no fue realizada con un FAL, para mí esa es un arma corta y yo no soy experto”, aseguró.

Por ello, recalcó que esperan se realicen los estudios pertinentes para ayudar a esclarecer el caso y dar con las personas que asesinaron a Pablo.