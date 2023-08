Nadia Márquez, la candidata de Milei en Neuquén: "Estamos refelices con los resultados"

En diálogo con LU5 , puntualizó que " no estamos sorprendidos, esperábamos sorprendernos ". Agregó que "de la gente trabajadora, la gente que la pelea, gente que no viene de la vida política".

Nadia Márquez puntualizó que "el voto hartazgo de siempre lo mismo. Estamos dispuestos a hacer algo nuevo. El voto religioso también que nos acompañó con estas ideas". Sostuvo que la explicación de estos resultados sería que "el centro está dejando de estar a la izquierda desde hace un tiempo en Argentina y está viniéndose más al centro y hoy evidentemente hay un interés en el voto de centro derecha porque la gente se dio cuenta de que las ideas de izquierda están hundiendo a nuestro país y hay que sacar al país adelante"

En declaraciones a LMPlay, dijo que "nosotros no tenemos una gran estructura. Los libertarios que venían trabajando desde antes nos plegamos súper bien. Eso muestra la voluntad, las ideas en común, la familia, las iglesias, los pastores, los jóvenes, el voto enojo, o sea, es todo algo muy natural que se ha dado y que nos pone muy contentos, nuestra lista está integrada, por gente de San Martín de los Andes, de Zapala, de Neuquén".

En otro párrafo, indicó que "hay mucho voto joven, pero creo que es una mirada muy chiquita pensar solamente en el voto joven. No es solamente eso. Los jovenes han apoyado, pero yo veo adultos, empresarios".

Y finalizó: "Nosotros trabajamos con base en las ideas, no en base al miedo y eso viene solo. Nosotros no hemos tenido vehículos para salir a buscar a la gente, no vamos a un sindicato y decir 'acá tienen que votar todos de la misma manera', porque la gente está cansada de la presión. La gente quiere la libertad y encuentra en este espacio donde incluso no pensamos todos exactamente iguales, pero dentro de nuestras diferencias encontramos muchos puntos en común".