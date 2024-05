Nadia Márquez repartió palos hacia dentro del Frente Neuquinizate y al sindicalismo local

Márquez estuvo acompañada por los diputados nacionales por La Libertad Avanza, María Emilia Orozco (Salta) y Carlos García (Chaco), quienes ofrecerán este jueves a las 18.30 y a las 20, un conversatorio sobre la Ley Bases en el Hotel Comahue.

La relación de Nadia Márquez con Rolando Figueroa

El tema viene dando vueltas en los pasillos de la política neuquina en esta semana, luego de que Figueroa asegurara el cargo que ocupa Nadia Márquez, fue el resultado de “una estrategia del Frente Neuquinizate”.

La pastora no solo dijo que lo que dijo el gobernador no es cierto, sino que cargó contra algunos integrantes de ese variopinto frente, a los que calificó de “perdedores” con privilegios en el Gobierno neuquino.

“Él apoyó a (Sergio) Massa, no apoyó a (Javier) Milei, lo digo como un dato y creo que todos tenemos libertad y siempre lo dije en campaña”, sostuvo Márquez, en contraste con las declaraciones televisivas de Figueroa. Y acotó: “Lo hizo explícitamente, porque lo apoyó y es la libertad que tenemos todos y los que fuimos parte del Frente Neuquinizate”.

La diputada y pastora evangélica sostuvo que, pese a ellos, tiene una muy buena relación con el gobernador y que formó parte del frente, una herramienta electoral compuesta por peronistas, militantes del MPN, radicales, y una facción del PRO, que llevaron a Rolando a ganar en 2023.

Lo cierto es que Márquez sacó el 36% de los votos en las elecciones legislativas del año pasado, momento en el cual el gobernador no había presentado lista. ¿Lo hará en 2025? En esto es lo que está trabajando por estos días.

“El gobernador necesita sus senadores, pero estoy concentrado en la gestión y el músculo político que tenemos que desarrollar para la defensa de Neuquén”, dijo Figueroa.

Peronistas "premiados por perder" en el Gobierno

La legisladora nacional por La Libertad Avanza sostuvo que si bien pertenecía al espacio del Frente Neuquinizate, actualmente no tiene ninguna injerencia en el gobierno de Figueroa, como sí otros sectores.

“Yo no formo parte de este gobierno, porque yo no he decidido, ni siquiera se me ha consultado sobre los funcionarios, hay un montón que me parecen que fueron premiados por perder y otros castigados, que sí tuvieron buenos resultados”, disparó.

Sin nombrarlos, Nadia Márquez se refirió al sector peronista del gobierno de Figueroa, representado por la ministra de Educación y el líder del Frente Grande, Soledad Martínez; Marcelo Zúñiga, subsecretario de Producción y referente de una parte del Movimiento Evita; y Tanya Bertoldi, de una facción del PJ.

La pastora marcó diferencias ideológicas porque tiene una agenda política incompatible, pero destacó que tiene buena relación personal.

“Tengo buena relación como la tengo con todo el mundo, siempre intento tener buena relación con la gente y si tengo que hablar alguna temática con el gobernador, lo hago. Mantuve diálogo en su momento con Gaido. Todo lo que tenga que ver con Nación, siempre con las provincias”, enfatizó.

La pelea con Carlos Quintriqueo

La diputada nacional se refirió también a la pelea que tiene su familia con Carlos Quintriqueo, líder de ATE Neuquén, cuando el sindicalista le objetó el manejo de la ANSES en Neuquén, a través del pastor Hugo Chialva. El sindicalista tuvo un cruce fuerte con los Márquez, a raíz de un convenio que firmó Sandra Pettovello, ministra de Desarrollo Humano de la Nación, con las iglesias evangélicas del país, por ayuda social alimentaria.

Quintriqueo salió a pegarle duro a Márquez e incluso hubo una movilización y protesta frente a la iglesia Jesús es Rey, en la calle Roca de la ciudad.

“Tanto les estamos tocando el bolsillo los sindicatos que se están candidateando para la política porque se están dando cuenta que acá en Neuquén se están quedando sin caja", sostuvo la diputada nacional.

Y agregó: "Él mintió (por Quintriqueo) se le envió carta documento para que se retracte públicamente, no lo hizo y ya tiene la querella presentada por calumnias e injurias y se le presentará la demanda civil".

Nadia Márquez dijo que Quintriqueo “está buscando cámara o estará acostumbrado a que nadie le contesta porque acá en Neuquén tuvo una tarea muy sencilla, sin oposición”.