Nafta y tregua en Medio Oriente: ¿Baja del precio en Neuquén y Río Negro?

Si bien el petróleo cayó tras el alto el fuego entre EE.UU. e Irán, desde el sector señalaron cómo será el comportamiento de los combustibles en estas horas.

Bajó el precio del petróleo pero en los surtidores aún hay que esperar.

La tregua de 15 días entre Estados Unidos e Irán generó un impacto inmediato en el precio internacional del petróleo , que retrocedió tras haber alcanzado picos cercanos a los 115 dólares por barril. Sin embargo, en Argentina el escenario es mucho más complejo y no anticipa una baja automática en el precio de la nafta .

¿Qué va a pasar en estas horas en los surtidores de Neuquén y Río Negro? En los últimos días, incluso con el precio de la nafta Súper tocando los $1800, hubo demanda, pero con otro comportamiento por el alto costo de llenar el tanque.

Así lo explicó Carlos Pinto , referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro, en diálogo con Línea Abierta de LU5, donde analizó el comportamiento del mercado en medio de la volatilidad internacional por la guerra.

Naftas en YPF 1 de abril de 2026 El precio de la nafta súper en Neuquén el 1° de abril de 2026.

“De la misma manera que el aumento del petróleo impacta en la economía, cuando el petróleo baja el combustible debería acompañar”, señaló el dirigente de la cámara y empresario. No obstante, aclaró que ese traslado no es lineal ni inmediato en los surtidores.

Nafta: otros detalles en el precio

Según explicó, durante el conflicto en Medio Oriente el precio del crudo subió alrededor de un 20%, (el Brent que se comercializa en el Mar del Norte y que es de referencia en Vaca Muerta estaba en torno a los USD 67) pero ese incremento no se reflejó en igual proporción en los surtidores.

“Esa falta de actualización hizo que las refinerías trabajaran con resultados negativos durante un tiempo”, explicó.

En ese contexto, Pinto vaticino que antes de pensar en una baja en el precio, el sistema buscará recomponer márgenes. “Hasta tanto eso se compense, no debería bajar”, afirmó.

“De la misma manera que el aumento del petróleo impacta en la economía, cuando el petróleo baja el combustible debería acompañar” - Carlos Pinto, secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquen y Río Negro. “De la misma manera que el aumento del petróleo impacta en la economía, cuando el petróleo baja el combustible debería acompañar” - Carlos Pinto, secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquen y Río Negro.

Además, señaló el rol dominante de YPF, que concentra cerca del 60% del mercado local. La petrolera con mayoría estatal ya anunció un congelamiento de precios por 45 días, una decisión que, según Pinto, es una especie de faro inmediato para el resto del sector. Es decir, que tanto Axion, Puma, o Shell no tomarán un camino distinto que YPF.

“Cuando YPF toma una decisión, las demás compañías la siguen para no quedar fuera del mercado”, indicó.

ORMUZ El bloqueo del estrecho ded Ormuz por parte de Irán y el estiramiento de la guerra impactó en la suba del precio del petroleo y la nafta.

En paralelo, el comportamiento de los consumidores también es un indicador del impacto de la crisis por la guerra y el incremento de los precios en los combustibles. Si bien el volumen de ventas se mantuvo relativamente estable, se registró un cambio en los hábitos: muchos usuarios migraron hacia combustibles más económicos.

“El que puede, se pasa a nafta o gasoil más barato. Eso se ve en el día a día”, describió Pinto.

Así, pese al alivio momentáneo en el escenario internacional por la tregua en la guerra de Medio Oriente, la ecuación local sigue atada a factores internos, que son los precios atrasados, las estrategias empresariales y el peso que tiene YPF. Por ahora, la tregua no se traduce en alivio en el surtidor.

Cómo están los precios de los combustibles en la región

Actualmente, la nafta súper en Neuquén en una estación de servicio YPF se ubica en $1.754, mientras que en Cipolletti cuesta $1.786. La diferencia es de $32 por litro a favor de Neuquén, lo que vuelve innecesario el cruce para quienes utilizan este tipo de combustible. Incluso en una estación de servicio Axion en Cipolleti, el precio es mucho mayor: $1.829 la súper. Por las nubes.

En el caso de la nafta premium, la tendencia es similar. La Infinia se vende a $2.013 en Neuquén y a $2.034 en Cipolletti, lo que implica una diferencia de $21 por litro también favorable a la capital neuquina.

Donde sí aparece una ventaja del lado rionegrino es en el diésel premium. El Infinia Diesel cuesta $2.478 en Neuquén y $2.429 en Cipolletti, es decir, $49 menos por litro.