Neuquén conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El gobierno provincial , en conjunto con la Municipalidad de Neuquén , llevó adelante este 24 de marzo el acto central en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia . La actividad se desarrolló en el señalamiento del predio donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, ubicado en J. J. Lastra y Chaco.

La jornada fue organizada por la subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, en articulación con la municipalidad de Neuquén y organismos de derechos humanos.

Participaron el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos , Jorge Tobares, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Natalia Fenizi ; la secretaria Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini , autoridades provinciales y municipales; referentes de organismos de Derechos Humanos; sobrevivientes; familiares de víctimas y vecinos y vecinas que acompañaron esta fecha significativa para la memoria colectiva.

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Honrar la memoria

Durante el acto, el ministro Tobares, destacó que, a 50 años del último golpe cívico-militar, “es oportuno rescatar, poner en valor y honrar la memoria de quienes, durante estas cinco décadas, sostuvieron la búsqueda de verdad y justicia, logrando sentencias contra los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Además, remarcó que “la memoria debe ser un ejercicio permanente que nos permita reflexionar sobre aquel pasado oscuro, sino también tiene que ser motor necesario para que nos impulse hacia un Neuquén y hacia una Argentina de progreso, de bienestar de respeto por los derechos humanos”

Y dijo que esta conmemoración “es una invitación, desde el punto de vista ético, político y social a que todos reflexionemos y a que todos nos comprometamos, y definamos qué clase de sociedad queremos los neuquinos, que clase sociedad queremos los argentinos… cómo vamos a defender los valores de la democracia que fundamentalmente se nutre y descansa sobre pilares fundamentalmente que es la convivencia en paz, la convivencia en un marco de respeto de los derechos humanos”.

Por su parte, la secretaria Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, expresó que, este espacio, “que fue un centro clandestino de detención La Escuelita…hoy es un lugar de memoria que nos interpela como sociedad”. En ese sentido, sostuvo que “no existe desarrollo posible sin democracia” y subrayó la importancia de transmitir estos hechos a las nuevas generaciones para fortalecer los valores democráticos. Y para que tengan claro que “nunca el autoritarismo puede reemplazar a la democracia, y nunca el miedo, a la libertad”.

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Un homenaje a las madres de Neuquén

En tanto, la referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sara Mansilla, recordó a las madres, a Noemí Labrune, al Obispo Jaime De Nevares y personas que se comprometieron por la defensa de los derechos humanos, por la búsqueda de la Verdad y el juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Y mencionó que con el inicio de la democracia “cada año, los 24 de marzo, el pueblo argentino ha llenado las calles…y Neuquén ha sido declarada la capital de los derechos humanos, y eso tiene un gran significado. Es que hay memoria. Quiere decir que hay esperanza. No de la esperanza que se sienta a esperar. La esperanza del verbo esperanzar, la que viene acompañada de resistencia, de lucha. La esperanza de que un mundo mejor es posible y por eso venimos a rendir homenaje.”

El acto incluyó el descubrimiento de una placa en compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia y finalizó con una intervención artística organizada junto a la Secretaría de Cultura de la provincia, con la presentación de “Sureras”, un grupo de mujeres que fusiona danza contemporánea y folklore.

La conmemoración del 24 de marzo recuerda el golpe de Estado de 1976 y renueva el compromiso de toda la sociedad con el “Nunca Más”, promoviendo la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.