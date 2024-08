Neuquén, en el podio de las suplencias docentes

Al respecto, mencionaron investigaciones de otros países que muestran que tener un suplente por períodos prolongados puede tener efectos en el aprendizaje. Argumentaron que “los maestros suplentes suelen no estar familiarizados con los estudiantes, lo que hace difícil la instrucción adaptativa. Además, las suplencias pueden crear disrupciones en la continuidad del aprendizaje y requerir más días de repaso para que los docentes entiendan las trayectorias de aprendizaje de los alumnos, se familiaricen con los estudiantes y con las políticas de la escuela”.

El Gobierno de Neuquén no está al margen de esta preocupación. De hecho, la provincia ha abordado el tema desde diversas aristas: Impulsando mejoras para el seguimiento de las licencias médicas, acudiendo a la Justicia de ser necesario y dando cumplimiento a la ley que establece el pago de un adicional al desarrollo profesional para aquellos docentes que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre (y dentro de ellas, dos por mes).

El sindicato de los docentes neuquinos (ATEN) se opone a estos controles, pese a que una causa judicial investiga la existencia de unas 800 licencias truchas supuestamente emitidas por un profesional de Andacollo. Esos certificados fueron usados por docentes de distintas ciudades, entre ellas Neuquén capital.

Presentismo

Uno de los mecanismos para fortalecer la presencialidad de los docentes en las aulas pensados por la Legislatura y el Gobierno provincial es el plus por presentismo, que se pagará cada tres meses.

La institución del adicional por asistencia generó un conflicto con el sindicato ATEN, que está con un paro en marcha contra la medida. Para cobrar el plus, los docentes no pueden faltar más de tres veces por trimestre, sin superar las dos faltas en un solo mes. El plus se cobra cada tres meses y equivale a un cuarto del sueldo de bolsillo. Es decir, la suma de los cuatro tramos del adicional equivale a un salario.

En la reglamentación del presentismo se incorporó la posibilidad de la renuncia voluntaria al adicional. Es decir, los docentes que no falten cobrarán el plus previsto por la ley, salvo que lo renuncien. Martínez señaló que recibieron 29 renuncias en la cartera educativa en la primera semana de vigencia del registro para la manifestación de la voluntad en ese sentido.