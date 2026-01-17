Neuquén es la ciudad con más castraciones a nivel nacional por año: más de 140 mil en 6 años

Así lo confirmó el director municipal de Bienestar Animal, Lucio Agúndez, quien destacó el programa de esterilizaciones impulsado por la Municipalidad.

La ciudad de Neuquén se posiciona entre los municipios con mayor cantidad de castraciones de perros y gatos a nivel nacional. Según datos de la dirección de Bienestar Animal, en los últimos seis años se realizaron más de 140 mil esterilizaciones gratuitas , en el marco de una política pública sostenida que apunta al control poblacional, la salud animal y la reducción de situaciones de abandono.

“Las esterilizaciones no pueden frenarse nunca. Tienen que ser constantes y sostenidas en el tiempo, porque si no, el problema no se resuelve”, afirmó Lucio Agúndez, médico veterinario y director municipal de Bienestar Animal. Según explicó, el volumen de intervenciones posiciona a Neuquén entre los municipios con mayor cantidad de castraciones anuales del país , con un promedio que se mantuvo incluso durante la pandemia.

Agúndez destacó que el programa es parte de una decisión política sostenida desde el inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido. “Ni siquiera en pandemia se dejó de trabajar. Diseñamos un plan especial y seguimos castrando porque sabíamos que parar significaba retroceder”, señaló. En ese contexto, remarcó que nunca faltaron insumos ni personal, lo que permitió garantizar la continuidad del servicio.

La estrategia municipal combina quirófanos fijos y tráileres móviles que recorren distintos barrios de la ciudad. Durante 2025 se realizaron operativos en 22 barrios y, para este año, el objetivo es duplicar esa cobertura y llegar a 44 sectores, priorizando zonas con mayor demanda.

castraciones- gatos- Municipalidad de Neuquén-1

Además del impacto directo en el control poblacional, desde el área remarcan que la castración también previene enfermedades, reduce conductas agresivas y mejora la calidad de vida de los animales. “Es una herramienta sanitaria, pero también social. El animal hoy es parte de la familia y eso la sociedad ya lo entendió”, sostuvo Agúndez.

Con respecto al cronograma de castraciones para este año el funcionario dijo que la semana próxima se anunciarán las fechas y lugares donde irá el quirófano móvil y recordó que siguen los lugares fijos en la calle Richieri, esquina Bahía Blanca, y en doctor Ramón y Catriel, en la Municipalidad nueva en Godoy y Novella y en Parque Industrial. Los turnos se sacan por la página web de la municipalidad.

Castraciones Municipalidad de Neuquén.jpg Las castraciones son un éxito en la ciudad de Neuquén.

Maltrato animal

En paralelo al trabajo sostenido de esterilización, el área de Bienestar Animal volvió a poner el foco en una problemática que reaparece cada verano: personas que dejan a sus mascotas encerradas dentro de vehículos, incluso con altas temperaturas.

“Un auto cerrado se transforma en una trampa mortal en minutos. No es una exageración, es un riesgo real”, advirtió Agúndez. Si bien aclaró que no se trata de una situación habitual en Neuquén, confirmó que en las últimas semanas se registraron denuncias, incluyendo un caso en el que un perro permaneció varias horas dentro de una camioneta.

En ese episodio, la intervención se activó a partir del aviso de vecinos y la actuación policial. “La policía nos convoca como autoridad de aplicación. Nosotros estamos adheridos a la ley nacional 14.346 de maltrato y crueldad animal, a la ley provincial 2.787 y a la ordenanza municipal 11.036, que regula el cuidado responsable”, explicó el funcionario.

Las denuncias pueden realizarse a través de la aplicación AMVOZ, una herramienta que tiene alcance provincial y que funciona como canal formal para denuncias penales. “Recibimos en promedio dos denuncias formales por día. Para que se formalicen, la persona tiene que aportar pruebas como fotos o videos, y dejar sus datos, que son confidenciales”, indicó Agúndez.