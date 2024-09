Neuquén estuvo presente en el relanzamiento de la Fundación Pensar

Esto se debe a que, se busca continuar promoviendo los preceptos del partido político y comunicar que sus ideales políticos en busca de construir un país mejor continúan vigentes. "Hoy en día nos encontramos parados como oposición, pero somos una oposición constructiva porque nosotros apoyamos las cosas en las que estamos de acuerdo porque consideramos que va a ser para bien. Sin embargo, aquello con lo que no coincidimos no vamos a apoyar", aseguró.

Fundación Pensar PRO (1).jpg El expresidente, Mauricio Macri, encabezó el relanzamiento de la Fundación Pensar.

En este sentido, aclaró que, pese a tener algunos puntos de acuerdo con La Libertad Avanza, son fieles a sus ideales y "no compran el paquete completo". "Cuando no coincidimos, lo planteamos y tenemos argumentos para hacer, no apoyamos todo obedientemente sin reflexionar, por eso decimos que somos una oposición constructiva", sostuvo Daglio.

"Es importante destacar que el PRO sigue trabajando en Neuquén y que todo aquel que se quiera sumar puede hacerlo. Una de las opciones es que se acerque a través de la Fundación Pensar, que es donde comienza a formarse a la militancia. Si nos buscan en internet, van a encontrar la página, completan el formulario y nosotros nos contactamos", explicó.

Mauricio Macri encabezó el acto

El discurso del expresidente estuvo centrado en marcar las líneas de trabajo para reorganizar el PRO, principalmente se trató de un mensaje refundacional. Aseguró que es necesario multiplicar la usina de pensamiento en provincias y municipios para aportar soluciones locales: "Pensar tiene que ser un semillero para aportar cuadros técnicos para hacer funcionar el Estado. Que queremos hacer lo correcto y no lo conveniente".

Fundación Pensar PRO (2).jpg El discurso del fundador del PRO, Mauricio Macri, duró poco más de 15 minutos y fue inspirador para los presentes.

“El PRO vino a interpelar a la política. Rompimos el bipartidismo sobre la base de que hay que tener contenido, no es solo rosca, que es divertida, pero si no tiene contenido, capacidad y profesionalidad no sirve de nada”, observó Mauricio Macri.

Dentro de las pautas que dejó, pidió que los informes que produzca la Fundación Pensar contribuyan al debate “en función de que el cambio se profundice, se acelere y se consolide”. Destacó que estos “tienen que tener nuestros valores: ser precisos, rigurosos y objetivos”.

Al periodismo, el exmandatario nacional, le reclamó preventivamente: “Traten de leer en profundidad. Lean. Y después opinen si fue o no una crítica al gobierno nacional. Los comentarios superficiales llevan a conflictos donde no tiene que haber”.

Fundación Pensar PRO (3).jpg

También se informó que la nueva presidenta de la Fundación Pensar es María Eugenia Vidal, quien afirmó que la fuerza estará “donde están sus valores” del PRO.