Neuquén inauguró su primera Casa Integral Trans

"Los derechos son muy importantes, pero para que esos derechos se cumplan tiene que haber un estado presente, si no es muy difícil", expresó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, y les dijo a las organizaciones LGBTQ+ que se encontraban presentes en el acto inaugural: "Acá trabajaron, pelearon y se comprometieron, nunca se callaron y nunca dejaron de golpear una puerta para que esto sea realidad" pero, agregó, “esto no culmina acá, este es el principio. Y esto es lo que todos tenemos que tener en claro. La casa es un objetivo logrado y no es el último, es el primero de una larga lista".