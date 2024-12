Neuquén integra un plan nacional de alfabetización: "La mitad de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee"

El plan nacional de alfabetización que lanzó la ONG Argentinos por la Educación se impulsa en un dato alarmante: uno de cada dos chicos de tercer grado no comprende un texto acorde a su edad. A un año del lanzamiento de la campaña, celebraron la adhesión de las 24 provincias, aunque todavía faltan datos para saber si hubo mejoras en la calidad educativa de los niños.

"Hacemos informe de monitoreo, en junio lanzamos el primero que describían los puntos en común cada plan provincial, hoy dimos un paso más con el segundo informe que da seguimiento de las distintas estrategias implementadas", señaló Alférez.

escuela primaria.jpg

Según expresó, este año se realizaron evaluaciones para medir el nivel de lectura y comprensión en 18 provincias. En 9 de ellas, los datos son censales, es decir que ofrecerán datos más representativos de los estudiantes de esa región.

Aunque la provincia de Neuquén adhirió al programa a través de dos resoluciones, el informe explica que la provincia no tenía previsto realizar evaluaciones de lectoescritura este año. Así, todavía no se podrá procesar información para conocer el estado de situación y así tomar medidas al respecto.

"Hay 11 jurisdicciones cuentan con un marco normativo, pero todavía estamos en una instancia en donde no podemos dar cuenta de si hubo o no mejoras. Las evaluaciones están empezando a hacerse y otras son programadas para el año que viene, todavía no hay resultados para saber si mejora o en qué estado está", afirmó la integrante de la ONG.

Desde este espacio buscan obtener datos concretos para pensar estrategias que no se basen sólo en la percepción de docentes y familias. "Creemos que este es el primer paso para empezar a ver mejoras en el corto y mediano plazo, tenerlo como prioridad. Es el primer paso y es fundamental para empezar a ver mejoras", dijo.

SFP Inicio de clases (11).JPG Sebastian Fariña Petersen

En ese sentido, y pese a que no hay exámenes unificados a nivel nacional con respecto a la comprensión de textos, Alfézer se ilusionó con tener más información una vez que se procesen los datos de las pruebas Aprender, que se realizaron en noviembre en todo el país, y que también rindieron los niños de tercer grado.

La situación en Neuquén

Sin embargo, en Neuquén se esperan datos pocos representativos, ya que el gremio docente ATEN repudió la modalidad de las pruebas Aprender por considerar que incluía preguntas estandarizadas que no tenían en cuenta las condiciones de enseñanza y aprendizaje. De este modo, muchos educadores hicieron paro ese día y es posible que los resultados tengan la misma representatividad que en otras provincias argentinas.

Pese a no contar con datos concretos sobre el estado de situación, la buena noticia para Neuquén es que se avanzó en la capacitación docente entre febrero y marzo de este año. Además, rigen los siguientes programas: Leer y escribir en el primer ciclo de la Educación primaria, La alfabetización, un compromiso institucional / Leer y escribir en el 2° y 3° ciclo de la Educación Primaria, Acompañamiento a las trayectorias escolares, Leer y escribir en la Educación Inicial y La alfabetización como práctica social.

En la provincia, además, se realizaron alianzas con empresas para impulsar estos proyectos. Además, los docentes recibieron libros y material digital para dar los primeros pasos en una de las principales prioridades de la educación.

Para la ONG, el Plan Nacional de Alfabetización se estructura bajo seis ejes: compromiso de alcance comunitario, alfabetización en los primeros años, transversalidad de la alfabetización, formación docente inicial y continua, recursos educativos de calidad, y monitoreo y evaluación. "En 2023 estuvimos buscando compromisos a nivel gubernamental, seis de los precandidatos con mayor intención de voto lo apoyaron, incluido Javier Milei", explicó la referente.