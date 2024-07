Enojo en las provincias por el plan de alfabetización: "No tiene sustento"

"Detrás de ese decreto no se encuentra nada: no están los planes, no sabemos en qué consisten. Esto ha llevado a una gran confusión y yo me pregunto, en el marco de qué, una ministra (de Capital Humano) que nunca se presentó en el Consejo Federal, no la conocemos, ya que trabajamos con el secretario Carlos Torrendel, y sí se presentó en San Juan a hablar del Plan Nacional de Alfabetización”, dijo en declaraciones a Infopico.