Neuquén reclama que Milei sostenga el incentivo docente para iniciar las clases sin paros

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, aseguró que el gobierno provincial reclamó fondos que son parte de la masa salarial de los docentes a la Nación y que no fueron transferidos por la administración de Javier Milei. Se trata del denominado fondo de incentivo docente, que el gobierno nacional anunció que no girará a las provincias. Además, la provincia no recibió las remesas que estaban previstas en concepto de conectividad y material didáctico.