Neuquinos afectados por consumos duplicados de VISA: cómo y dónde hacer el reclamo

El director de Protección al Consumidor de Neuquén, Pablo Tomasini, confirmó que hay registro de personas afectadas en la provincia. "Hubo muchas consultas porque han venido a exponer la situación y pedir ayuda. En muchos casos de trata de ítems de compras duplicados y hasta han aparecido algunos casos triplicados", dijo.

Y detalló que se trata de compras aleatoriamente, es decir que no es un producto o un lugar particular. "Por eso les decimos que revisen bien los resúmenes porque en muchos casos han venido dos cuotas juntas y en otros comprobantes duplicados", precisó en diálogo con LU5.

"No sabemos todavía si esto es un problema de hackeo a las tarjetas o un problema que solo cruza a PRISMA, que es la prestadora de servicios de todas la tarjetas, pero es un problema que ha pasado en todo el país", afirmó.

Cómo hacer el reclamo

Tomasini aclaró que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal, sino que todos se tratan de reclamos, previo al contacto con el banco. Pero no hay un número preciso acerca de la cantidad de reclamos.

Ante esta situación, desde Protección al Consumidor se decidió enviar un oficio a cada uno de los bancos que tienen actuación en Neuquén, para pedirle su tienen precisiones, si tienen clientes en esta situación y cómo van a hacer para devolverle el dinero.

"Les dimos 5 días para que nos respondan esta información, en esta semana empezaremos a recibir las respuestas. Como teníamos bastante reclamos, le pedimos a los 12 bancos que nos informen los casos y cómo se planea la devolución del dinero si es que ya se los descontaron", señaló.

Después de este pedido al banco y su hay falta de respuesta, los clientes pueden hacer la denuncia en Protección al Consumidor y desde allí se intima directamente al banco para que les devuelva el dinero.

"Pueden pasar dos cosas: uno es ver el resumen de la tarjeta y que todavía no le hayan descontado; y otro es hacer el reclamo para que no lo descuenten (en caso de que no esté hecho) y que no ingrese el debito como lo tiene casi todo el mundo", explicó el funcionario.

Y afirmó que puede pasar que haya entrado un doble pago, es ahí donde se debe hacer la solicitud de reintegro, y deben precisarle cómo se lo van a devolver. "Pude pasar con cualquier con compra, en cualquier lugar, cualquier tarjeta, lo único que coincide es que son de la operadora Prisma", indicó.

A los neuquinos que hayan sido afectados por estos consumos duplicados, pueden comunicarse al 0800-2222-667 o vía WhatsApp (solo para mensajes de texto) al 299-55958167.

¿Cuál fue el problema?

Fuentes de Visa explicaron el origen del problema: “El incidente no es de Visa sino del procesador de algunos emisores. Algunos ya están avisando a sus clientes que este incidente temporal se detectó en su procesador y que afecta a las visualizaciones en tarjetas de crédito.” Agregaron que el inconveniente “estará resuelto en el transcurso del día de hoy”.

Uno de los bancos que advirtió a sus clientes fue Santander, que mostró un mensaje a sus clientes advirtiendo de la situación: “Consumos duplicados en la tarjeta: puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo”.

En los bancos aconsejan esperar a que se solucione el problema técnico y afirman que no es necesario hacer ningún reclamo inmediato, dado que las empresas que deben reparar el inconvenientes aseguran que se resolverá pronto. A la vez, en las entidades también recomiendan esperar hasta la fecha del cierre para hacer el reclamo. En caso de que el cliente siga viendo los consumos duplicados en su resumen al momento del cierre, en ese caso sí deberá comunicarse con el banco para hacer la denuncia correspondiente y pedir que no se le cobre ese cargo.

Por otra parte, todas las fuentes involucradas aseguraron a Infobae que se trata de un problema técnico y que no hay ninguna clase de fraude ni hackeo, sino que simplemente hay un problema al visualizar el resumen en los canales de atención digitales, como el homebanking o la app para celulares. Pero que en ningún caso se deberán pagar esos importes duplicados.