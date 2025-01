Escándalo por consumos duplicados en tarjetas de crédito Visa y Amex

Fuentes de Visa explicaron el origen del problema: “El incidente no es de Visa sino del procesador de algunos emisores. Algunos ya están avisando a sus clientes que este incidente temporal se detectó en su procesador y que afecta a las visualizaciones en tarjetas de crédito.” Agregaron que el inconveniente “estará resuelto en el transcurso del dia de hoy”.

Uno de los bancos que advirtió a sus clientes fue Santander, que mostró un mensaje a sus clientes advirtiendo de la situación: “Consumos duplicados en la tarjeta: puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo”.

En los bancos aconsejan esperar a que se solucione el problema técnico y afirman que no es necesario hacer ningún reclamo inmediato, dado que las empresas que deben reparar el inconvenientes aseguran que se resolverá pronto. A la vez, en las entidades también recomiendan esperar hasta la fecha del cierre para hacer el reclamo. En caso de que el cliente siga viendo los consumos duplicados en su resumen al momento del cierre, en ese caso sí deberá comunicarse con el banco para hacer la denuncia correspondiente y pedir que no se le cobre ese cargo.

En el caso particular del BBVA, varios usuarios señalaron que su fecha de cierre es el próximo jueves 30, por lo que se entiende que para entonces el tema debió haberse resuelto en forma correcta.

Por otra parte, todas las fuentes involucradas aseguraron a Infobae que se trata de un problema técnico y que no hay ninguna clase de fraude ni hackeo, sino que simplemente hay un problema al visualizar el resumen en los canales de atención digitales, como el homebanking o la app para celulares. Pero que en ningún caso se deberán pagar esos importes duplicados.

Las quejas en redes sociales por consumos duplicados en tarjetas de crédito

En la red social X se multiplicaron los comentarios y reclamos de los usuarios. “Revisen sus consumos en Visa porque están duplicando y hasta triplicando consumos. Apuren en el reclamo”, posteó @NicolasSchrute. Otra usuaria, @luuchines, respondió: “Recién llamé y me dijeron que están solucionándolo en el día. Casi me infarto con el monto a pagar”. “Me llegó el resumen de visa Ciudad y me viene un consumo duplicado, como que me cobran cuota uno y cuota dos juntas”, comentó @ElisaMathez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NicolasSchrute/status/1883879803054616892&partner=&hide_thread=false Revisen sus consumos en Visa porque están duplicando y hasta triplicando consumos. Apuren en el reclamo. — Nico (@NicolasSchrute) January 27, 2025

Quienes decidieron no esperar y comunicarse con los call centers de los bancos o acudieron a otras vías de atención al cliente, recibieron la respuesta coincidente: no es necesario hacer ninguna denuncia de inmediato ya que se espera que en breve se solucionará el problema y se podrán ver los consumos en forma correcta. Por lo menos es conveniente esperar hasta la fecha de cierre.