"Ni mate podemos tomar": el drama por los precios de los productos básicos en los súper

"Lo que yo hice fue bajarme a las segundas marcas", dijo un neuquino afuera de un supermercado del Oeste. Si bien no busca ofertas ni precios, trata de hacer rendir el dinero haciendo las compras del día, con los pocos artículos que carga en la mochila. "Es que ahora me manejo en bicicleta, porque ya el combustible no se puede pagar", detalló. "Está todo caro, ni mate podemos tomar", cerró, indignado por el precio de la yerba, que parece haberse disparado en las últimas semanas.

"Los precios cambian constantemente y uno va buscando todo el tiempo, ya no suben semana a semana sino cada dos o tres días", expresó y aclaró que busca resignar la cantidad para no adquirir alimentos de mala calidad. "Trato no comprar alimentos procesados e ir más a la feria para buscar verduras y frutas", agregó y señaló que tiene esperanzas de que los valores se acomoden con la nueva administración de gobierno nacional. "Soy jubilada y hasta ahora lo puedo comprar, pero hay gente que la está pasando muy mal", indicó.

Afuera del mismo local, una joven señaló que junto a su familia se organizan para aprovechar los precios más económicos. "Si mi hermana encuentra un desodorante de pisos barato, compra el pack y lo repartimos; mi mamá siempre me manda las ofertas que encuentra por Whatsapp", dijo y agregó que sus estrategias apuntan a comprar en los comercios de cercanía según su especialidad. Así, aprovecha las verduras de la feria o los artículos de limpieza que se venden al por mayor.

"En la fila íbamos todos con un monto y viendo si nos alcanzaba o había que dejar cosas", dijo al salir del local. "Trato de no ir mucho al súper y comprar sólo lo necesario o para salir de un apuro", expresó y señaló: "Tengo dos niños y antes le llevaba cositas, y ahora muy poco, sólo si hay en oferta, igual que la carne. Siempre trato de hacer todo casero, como los postrecitos, no sólo por el precio sino porque son más sanos".

Para los clientes neuquinos, lo más preocupante es la suba de muchos artículos básicos y que antes se consideraban económicos. La yerba o los fideos secos, que forman parte de la dieta cotidiana, tuvieron saltos fuertes en los últimos días. "Esto no tiene que ver con el cambio de gobierno, viene subiendo todo desde hace meses", dijo un jubilado cuando salió con su bolsa.

"No puede ser que las cosas aumenten un 40% o 50% en una semana, como la yerba o los fideos, que son los comestibles básicos y los que más se notan", dijo un jubilado, que agregó que los trabajadores pasivos "tenemos que hacer cuentas para llegar a fin de mes". Agregó que ya optó por hacer asados más espaciados, por el alto precio de la carne. "Antes elegíamos pollo pero ahora también está más caro", aseguró.

"Ahora ya no ves tickets de menos de 10 o 15 mil pesos, y lo que llevás son pocas cositas. Los fideos que salían 500 pesos ahora salen más de mil, ya no se puede ni vivir", dijo un cliente de un supermercado del Oeste, que prefiere no recorrer para buscar precios. "Ya estoy cansado, es demasiado trabajo de organización y gastás más en combustible que lo que te ahorrás, porque está caro en todos lados", señaló.

Con su familia, dejaron de consumir algunos productos de carne, fruta y verdura, sobre todo. "El papel higiénico se fue a las nubes, un paquete de cuatro que salían mil pesos, ahora sale 2500", dijo y agregó: "El azúcar pasó de 500 pesos a 1500 pesos y la yerba, es impresionante lo que aumentó".

Los precios imposibles en la antesala de las fiestas

La carne, que tuvo muchas subas en los últimos días, es el principal foco de renuncias para los neuquinos. "Justo hablábamos de hacer un asado, pero no se puede comprar carne. La aguja estaba en 2500 y ahora 4500 pesos, te das una idea con el corto más económico. El kilo de chorizo pasó de 3 mil a 5 mil", señaló uno de los clientes.

Otra mujer, que afronta los altos costos de las galletitas dulces o las gaseosas para sus hijos, dijo que optan por comprar piezas grandes a los frigoríficos para abastecerse de carne a precios mas accesibles. "Cuando lo comprás resulta caro pero lo dejás en el freezer y te dura varios meses", afirmó.

En un contexto en el que ya se palpitan las fiestas de fin de año, la mujer aclaró que planean cocinar recetas caseras, con productos accesibles para una cena fría que no se escape al presupuesto. Sin embargo, afrontar los gastos de bebidas se vuelve difícil en un escenario de alta inflación.

"Esperemos que el año que viene sea mejor, ahora nos interesa pasar las fiestas, somos varios y todos ponen un poco cada uno, ya no se puede inventar", dijo un jubilado, que compra lo justo para evitar desperdicios. "Ni se pregunta por las fiestas porque ya no sabés qué compRar, la plata no alcanza. Ahora se vienen más aumentos. Los sueldos no suben pero todo el resto sí", aclaró otro de los clientes, anticipando los gastos por Navidad y Año Nuevo.