No da más: Pablo suplica por la cirugía definitiva para vivir con dignidad

"Me operaron dos veces de la pierna derecha de mi cadera, por la infección grande que tenía. Pero en julio pasado tenían que intervenirme quirúrgicamente para colocarme la prótesis definitiva y empezar a caminar nuevamente, y no autorizaron hasta el momento", relató.

el drama de pablo villagra

Asimismo, tuvo que pasar por otra operación en la pierna izquierda, donde tiene el tobillo intervenido, ya que la infección se le desparramó por todo el cuerpo. Me colocaron un tutor que tampoco autorizaron para que me lo saquen y ya cumplió su tiempo", agregó.

La esperanza, a pesar del drama

Pese a todos los contratiempos burocráticos y de salud que tuvo que atravesar, ya está en la etapa final y el hecho de estar tan cerca de lograrlo, lo llena de esperanza. Sin embargo, el tiempo es una variable enemiga que lo pone en peligro todo el tiempo y ya lleva cuatro meses de espera sin respuesta. Confía que su pedido desesperado llegue a oídos de las personas indicadas para revertir su situación y apurar los trámites y los plazos.

"No sé por qué no autorizan ahora, entiendo que la prótesis es cara, pero siempre tardan 10 o 15 días y no más de cuatro meses. Creo que se está estirando demasiado. Desde Pami me dan la misma respuesta hace dos meses, es decir, que esta por adjudicarse la prótesis, pero no pasa nada", contó.

el drama de pablo villagra

Mientras espera, se encuentra con su familia en Cutral Co, de donde es oriundo. La última vez que viajó a Buenos Aires fue el 31 de junio por un control del tutor colocado en su pierna izquierda. "Como tenía fecha de cirugía de mi cadera derecha el 22 de julio, decidieron ese día colocar la prótesis en la cadera derecha y hacer la extracción del tutor de mi pierna izquierda. Por ende, me mandaron a mi casa, para volver en esa fecha. Pero acá estamos, esperando aún porque no llegó la prótesis", explicó.

Una pierna más corta

Puede caminar con dificultad, apoyando el pie donde tiene el tutor colocado. "La otra pierna me la dejaron más corta para que no la utilice y se sane más rápido hasta la cirugía definitiva", advirtió.

Reconoció que el paso del tiempo genera complicaciones y aumenta la posibilidad de que la infección se salga de control. "Me hicieron diferentes estudios a principios de julio, y estaba todo perfecto... era el momento indicado para la cirugía definitiva. Pami no autorizó nada y hasta el momento continúo esperando a que se digne a hacerlo. Ahora, en la actualidad, no sé cómo estoy (de la infección)", expresó.

Recién cuando llegue la prótesis y en el Hospital Italiano le den fecha para la cirugía definitiva, va a poder saber cómo está su cuerpo cuando tenga que viajar a Buenos Aires para realizar el pre-quirúrgico. "Acá no me aceptan ningún análisis, tiene que ser todo hecho por ellos", cerró.