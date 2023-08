No habrá juicio para los petroleros acusados de abusar de un compañero

Breide Obeid hizo hincapié que, aunque hay casos en que la víctima se encuentra fuerte para afrontar la instancia de juicio, hay otras en las que esto no es así y, por, sobre todo, se debe proteger a la persona violentada.

No van a juicio, pero harán un curso de nuevas masculinidades

Breide Obeid informó precisó que hay hechos que tienen más o menos intensidad a la hora de ser juzgadas. “Cuando yo digo que tiene menos intensidad, no le estamos quitando gravedad, pero sí tiene que ver con la escala penal que tiene. Lo cierto es que, si en este caso íbamos a un juicio, las penas eran en suspenso”, aseguró.

Esto indica que los cinco acusados no iban a ir presos por la calificación del delito y la pena sería de ejecución condicional, por lo que solo dejaría un antecedente penal en un registro. “Evaluando esa situación, que nadie va a ir preso, por la pena, no porque uno quiera o no quiera, porque la pena no lo permite", indicó.

Por último, informó que los cinco hombres señalados como abusadores de la víctima deberán realizar un curso de masculinidades. “Se dicta en la Municipalidad, y después va a tener un tipo de reparación económica, que es simbólica, ni siquiera cubre la totalidad del tratamiento psicológico que tuvo que hacer la víctima, con la idea de que estas personas vean otra forma de relacionarse con los hombres, con sus compañeros y demás, que sirva”, concluyó.

La denuncia

La víctima denunció que el primer caso ocurrió el 28 de noviembre de 2022, cuando subió al transporte y sus compañeros lo estaban esperando. Denunció que allí uno intentó besarlo, pero no pudo por la resistencia de la víctima; mientras que otros tres acusados comenzaron a golpearlo, lo sujetaron de las piernas y le realizaron tocamientos. Para la fiscalía, el accionar desplegado por el grupo es reconocido como “el feliz cumpleaños” en el ámbito laboral o un rito de iniciación.

En tanto, el segundo hecho, según la denuncia, se produjo al día siguiente, en la base de la empresa, donde un quinto acusado abusó sexualmente de la víctima. Según la acusación fiscal, el imputado pasó en tres oportunidades por detrás, apoyando sus genitales en la espalda, lo que provocó la reacción de la víctima. Esa reacción fue captada por las cámaras de seguridad y vista por testigos, explicó la fiscal del caso.