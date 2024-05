No hay lugar en los refugios y cada vez más gente vive en situación de calle en Neuquén

Personas que dormían atrás del museo fueron corridas del lugar y trasladados a unas cuadras. El drama y la miseria que viven las personas sin techo porque no hay camas en los albergues.

Las personas fueron llevadas a la calle Winter y Mazzoni, justo detrás de donde se encuentra un espacio de Pádel. Brenda, titular de esas canchas, contó en declaraciones radiales que la gente apareció de repente, no es que fue llegando de a poco. "Ese día me acerco por calle Winter que es el ingreso de mi comercio que da todo al lateral a la calle Pedro Massoni y veo a estas 12 a 14 personas que me llamó la atención porque nunca había visto tanta gente ahí, solían haber pero no en esta magnitud. Estaban con su colchones y reposeras", contó.

Al momento de verlos, se acercó a conversar con ellos y notó que se encontraba Josefina, una mujer que durante muchos años vivió afuera de la Catedral y la conocía. Ella le contó de forma enojada que estaban en el parque central y que una camioneta se acercó, que no pudieron saber si era de la policía o del gobierno y les dijeron que los tenían que trasladar porque había "una reunión muy importante con el intendente en el museo y que no tenían que estar a la vista , por lo tanto los trasladaron esas cuatro cuadras y los dejaron ahí. Esa fue su respuesta, estaba bastante desesperada", relató sobre lo que le dijo la mujer.

Gente en situacion de calle (2).JPG El grupo de personas vivía antes atrás del MNBA. Maria Isabel Sanchez

A partir de esta situación, Brenda comenzó la búsqueda para ver de encontrar algún refugio, donde le dijeron que no hay lugar y que charlando con ellos supo que algunas personas sinceramente no quieren ir al refugio y que además hay menores de edad y gente mayor.

"Me han dado respuesta de varias instituciones de lugares que me dicen que ya se les ha ofrecido y que muchos no quieren, porque es muy difícil para las personas que están en situación de calle porque están mucho con la droga, alcoholizados, entonces se ponen agresivos y es muy difícil que quieran ir a una institución donde están muy controlados", explicó.

Los voluntarios en las calles

El drama social que se ve en muchos rincones de la ciudad de Neuquén no es nuevo, pero se agravó con la crisis económica y con la cantidad de personas que llegan de otras provincias en busca de trabajo y no lo consiguen.

Quienes tienen la radiografía más precisa de lo que ocurre en las calles son los integrantes de Red Solidaria Neuquén y también otras organizaciones con quien realizan los voluntariados que este jueves por la noche salieron a repartir viandas de comida para la gente en situación de calle.

Alberto Cámpora, Coordinador de Red Solidaria en Neuquén, contó a LU5 que cada vez que salen se encuentran con un panorama fuerte, con muchos chicos en la calle.

"Nadie quiere vivir así y la situación que gobierna la calle es la presencia de lo tóxico, del alcohol y de la droga y también encontrás casos en que, por lo menos según lo que relatan ellos, no pudieron pagar el alquiler o que cayeron en esa desgracia porque se separaron o porque el padre los echó por cuestiones familiares, pero yo te diría que en un porcentaje muy alto lo que se ve en la calle es una cuestión de falta de salud", aseguró.

Gente en la calle Voluntarios de Red Solidaria.jpg Voluntarios de Red Solidaria, listos para salir a repartir viandas por las calles de Neuquén.

En cuanto a la gente que se niega a salir de la calle, Cámpora asegura que no es una decisión que puedan manejar ellos mismos y que "algunos te dicen que quieren salir, otros dicen que están bien dónde están. Y en eso es importante que entre el gobierno municipal, el gobierno provincial y las distintas instituciones, que hagan la intervención profesional de determinadas cuestiones".

Sobre la forma que ellos trabajan y dan una mano, explicó que es en conjunto con amigos y gente que se suma, y no con "los cargos públicos" ya que "son las políticas" las que perjudican las acciones que llevan adelante, como los cambios de gestión. "Nosotros tenemos vinculación con seguridad, con el SIEN, con salud, con el municipio, con provincia, con personas que trabajan allí y están preocupadas. Lo que pasa es que no hay una política, no está en la agenda", resaltó.

La falta de nuevos refugios es una de las grandes fallas ya que en Neuquén hay solo 60 camas y todas están ocupadas según la información proporcionada por Cámpora.

¿Cuánta gente vive en situación de calle? Es un número difícil de saber. Son muchos más de los que se cree puesto que solo en la noche del jueves, los voluntarios repartieron 135 viandas.