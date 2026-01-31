No le digas a tus hijos "no hay dinero": estrategias y desafíos para fomentar el emprendimiento

La importancia de crear un ambiente familiar donde se pueda hablar con tranquilidad de las finanzas. Cambiar creencias de escasez, por creatividad.

Las madres que no fuimos educadas financieramente y carecemos de las herramientas para ayudar a nuestros hijos emprender, no sabemos por dónde comenzar y muchas queremos abordar este tema que resulta difícil por tabúes, desconocimiento o falta de recursos para poder hablar sobre el dinero y el emprendimiento con nuestros hijos.

Decir a nuestros hijos " no hay dinero " es perjudicial, ya que genera desde temprana edad una mentalidad de escasez y limita la creatividad porque desde pequeños nos escuchan decir que el dinero no alcanza.

El desafío es transformar a esa mamá que no fue educada financieramente, en una mamá que empodere a sus hijos y se anime a hablar de dinero sin tabúes .

Emprender, es una herramienta y una acción que lleva a nuestros hijos a potenciar su creatividad y aptitudes, es por eso que considero que la educación sobre el emprendedurismo es positiva, abordarla desde una temprana edad.

Nuestros hijos tienen sueños desde pequeños. Me permito autorreferenciarme y compartirles que desde muy pequeña me gustaba animar fiestas infantiles. Con apenas quince años armaba obras teatrales y me encantaba animar los cumpleaños de mis primos y especialmente el de mi hermano, que es siete años menor que yo.

Me pasaba todo el año organizado ese tan ansiado 19 de enero y año tras año intentaba mejorar mi desempeño en las animaciones infantiles. Eso me llevo a querer ofrecer mi servicio y salir a pegar cartelitos haciéndome conocer, pero claramente pocos me contrataban por la edad y mi sueño de animar fiestas infantiles se veía con dificultades a temprana edad.

alc2

Creo que esto que me ocurrió fue uno de los motivos que me impulso a proponer estos talleres para acompañar a los jóvenes y su familia al mundo del emprendedurismo.

Esta propuesta se lleva adelante mediante actividades lúdicas y juegos, donde en primera instancia se simulan situaciones de compra y venta para que puedan a través del juego comprender el valor del intercambio y el dinero.

Propongo también a las familias, realizar ferias de emprendimiento donde los jóvenes puedan vender producciones propias, como por ejemplo pastelería, cocina, productos artesanales, manualidades, arte, pintura, tecnología y de esta manera contribuir a sus habilidades propias tales como: negociación, trabajo en equipo, valor de su producción, precio, costo, presupuestos entre otras.

Estas estrategias implementadas en conjunto con los padres e hijos hacen que puedan ser co-creadores de una mentalidad emprendedora.

ahorro monedas plata

Es importante crear un ambiente familiar donde se pueda hablar con tranquilidad sobre el dinero con nuestros hijos. Hablar sobre los ingresos familiares, los gastos fijos, las inversiones, ahorros, deudas, hará que desde jóvenes tomen dimensión del valor del dinero y construir estrategias para crear dinero en vez de escuchar las frases limitantes de la falta del mismo.

La frase “NO HAY DINERO” limitará sin dudas a nuestros hijos a su bienestar y su potencial. Por lo cual la educación financiera es muy importante para crear estrategias y conocimiento para abordar de manera responsable el uso del dinero y ser creadores de sus sueños, porque emprender es hacer tus sueños realidad.