"Nos dio escalofríos", la denuncia de trabajadores que trasladaron cuerpos en el Cementerio de Zapala

"Cuando rompimos la primera bóveda, Claudio Lino, que era el jefe del cementerio en ese momento, nos ordenó empezar a sacar los cajones y los restos óseos que quedaban dentro . Nos sorprendimos porque en el contrato no estaba especificado que debíamos manipular restos humanos, solo decía romper bóvedas", detalló García en declaraciones con LMNeuquén .

Trabajadores cementerio de Zapala.jpg

A pesar de la sorpresa, los trabajadores acataron la orden y extrajeron un total de 12 ataúdes con cuerpos en diferentes estados de descomposición. Sin embargo, el impacto emocional y psicológico fue mayor cuando llegaron al ataúd número 13. "Nos dio escalofríos, fue una impresión muy fuerte porque estaba en estado fresco, no se había desintegrado, tenía su piel, su ropa. Muchas compañeras se descompensaron, lloraron, después no podían dormir. Nos enfrentamos a una situación para la que no estábamos preparados ni capacitados", relató García.

Frente a esta situación, los trabajadores solicitaron apoyo del municipio, pero denuncian que la respuesta fue nula. "Nos dicen que hagamos tal cosa y lo hacemos porque, si no, nos gritan exigiéndonos que lo hagamos. Estamos pidiendo que se redefina el contrato y que se revea nuestro salario miserable de 180 mil pesos", afirmó la representante de la cooperativa.

Las condiciones laborales también han sido objeto de críticas por parte de los empleados. Según explicaron, el municipio no les brinda información sobre los trabajos que realizan y, cuando el intendente o personal de seguridad e higiene visitan el cementerio, los ocultan. "Nos sacaban para que no vieran las condiciones en las que estábamos trabajando, nos escondían en una 'covachita' donde desayunamos actualmente", denunció García.

Trabajadores del Cementerio de Zapala.jpg

Otro punto que generó indignación entre los trabajadores es la respuesta del Estado frente a sus demandas salariales. "Nos dicen que si queremos cobrar más, tenemos que sacar a las compañeras que no sirven y repartirnos la plata entre los que quedamos. ¿Cómo vamos a dejar afuera a compañeras que llevan años trabajando con nosotras, que han levantado el cementerio?", cuestionó.

Cómo está conformada la cooperativa de trabajo

Actualmente, el equipo está conformado por 20 personas, de las cuales 14 son mujeres y 6 hombres. Todos son monotributistas sociales y ninguno pertenece a la planta permanente del municipio, lo que agrava su situación laboral.

Desde el viernes pasado, recibieron la orden del subsecretario de Enlace de la Municipalidad, Ricardo Lezana, de detener la remoción de bóvedas hasta nuevo aviso. "Nos dijeron que iban a evaluar qué hacer con nosotras y parece que este viernes será nuestro último día de trabajo en el cementerio", advirtió García.

Trabajadores del cementerio de zapala (1).jpg

En respuesta a esta situación, los trabajadores realizaron una ronda de prensa el lunes y esperan ser convocados a una mesa de negociación. Sin embargo, hasta el momento no tienen certezas sobre su futuro laboral ni sobre el cumplimiento de sus reclamos.

Mientras esperan una respuesta oficial, su continuidad en el puesto sigue siendo incierta.