Ola de calor en Las Grutas: aguas vivas en la playa y "60° en la arena"

“Esta zona en general no es atractivo para las aguas vivas, pero en los últimos días aparecieron muchas. Hoy (jueves) solo en la segunda bajada atendimos unas 27 personas con picaduras ”, comentó Mauro Scalesa , jefe de Guardavidas en Las Grutas.

Aguas vivas 2.jpg

“Estos son días en que hay que tener muchísimo cuidado porque no solo la temperatura es extrema, sino que la gente tiende a deshidratarse y se descompensa. En general no toman agua y la alimentación puede no ser la más adecuada. Les tomamos la presión, tratamos de tomar algunas medidas para que estén mejor y los enviamos al Hospital”, contó. Principalmente el golpe de calor afecta a las personas mayores y a los niños.

“Estos días la verdad es que no es aconsejable ni siquiera que la gente esté en la playa, debajo de una sombrilla y menos en un ‘iglú’ donde suelen dejar a bebés y niños, porque son una bomba de tiempo por el calor que acumula. Siempre tomamos la temperatura de la arena, tenemos un termómetro, y hoy (por el jueves) registramos 60°”, alertó Scalesa. La gente salía del agua y tenía que correr o ir dando saltitos para poder llegar a su sombrilla, contó.

A tener el vinagre a mano

“Ayer (miércoles) tipo 16, 17 horas, las aguas vivas se acercaron a la playa y agarraron a toda la gente en el agua. Hubo muchas picaduras. Son medusas con filamentos algunas, pero más chicas que otros años, de entre 5 y 10 cm. Tienen un ácido y cuando te rozan te irrita la piel, da mucho ardor, a veces la piel se inflama y para contrarrestar su efecto ponemos una solución con vinagre”, explicó. También se puede aplicar hielo, pero solo sirve para calmar el área.

Scalesa indicó que en caso de personas que sufrieron la picadura cerca de los ojos o la boca, “a algunos les recomendamos consultar en el hospital”, porque son zonas más delicadas.

“Vienen llorando” y se van a comer un helado

“Los chicos son los que se ponen peor ante la picadura de un agua viva, nos llegan llorando pero les decimos que ‘se ganan el derecho de comer un helado’ y se van más contentos”, sonrió el guardavidas, con una trayectoria de más de 32 años cuidando las costas en la zona.

Las temperaturas altas se mantendrán pero sobre el fin de semana, apuntó, está pronosticado un descenso en el termómetro lo cual alejaría este fenómeno que, este año, también se advirtió en Puerto Madryn donde las temperaturas registraron un pico sorprendente.