Organizadores de Mari Menuco Run reclaman que intervenga la Justicia por piquete mapuche

Un puñado de mapuches de la comunidad Kaxipayiñ bloquea, desde las 15 de este viernes, el acceso a Mari Menuco porque no le pidieron permiso para realizar una carrera pedestre que tendrá lugar este domingo. Los organizadores de Mari Menuco Run no encuentran explicación al reclamo dado que no se correrá en tierras de esa comunidad.