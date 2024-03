Otra semana con conflicto docente: cómo sigue el reclamo de ATEN

"Esperábamos una nueva mesa de negociación y lo que se tuvo fue la decisión unilateral del gobierno no solo de clausurar una instancia de negociación sino de desconocer la importancia de una discusión que tiene que llegar a algún acuerdo y que termina cercenando el derecho de una organización sindical de poder discutir en un ámbito de discusión colectiva los temas que son de su interés. Y además el decreto genera una afectación de derechos laborales" , expresó el sindicalista este lunes, en diálogo con LU5.

El pasado sábado, la ministra de Educación Soledad Martínez dijo que aquellos docentes que se adhieran al paro de los próximos días o futuras medidas, "les serán descontados los días, pero tampoco recibirán los bonos, ya que se agotaron todas las instancias de diálogo".

Marcha de ATEN (8).jpg Marcelo Guagliardo durante una marcha de ATEN. Claudio Espinoza

En relación con esto, Guagliardo apuntó que los docentes de la provincia "tienen una enorme dignidad y esto no va a amedrentar a nadie" y advirtió: "Si pretenden disciplinarnos con una medida como ésta, el gobierno está muy equivocado". Y adelantó que "el paro de esta semana va a ser altísimo otra vez en toda la provincia".

"Para nosotros la definición siempre fue en el marco de un acuerdo con nuestra patronal. Nosotros no registramos resoluciones del conflicto por decreto desde la época de Sobisch que no se resolvió obviamente por la vía al decreto sino que fue un intento de querer resolverlo y luego después el conflicto obviamente se profundizó. Me parece que es un error enorme, es un retroceso en términos de negociación salarial", afirmó.

Esta semana, las medidas de reclamo de ATEN comenzarán este lunes, con una conferencia de prensa. El paro iniciará este martes con una movilización provincial desde las 10 en el monumento a San Martín y una permanencia en Casa de Gobierno. Esta última medida continuará el miércoles, mientras que el jueves (último día de paro) habrá asambleas en todas las seccionales.

Marcha de ATEN (7).jpg Marcha de ATEN. Claudio Espinoza

Conflicto docente: "Las escuelas tienen que estar abiertas"

En medio del conflicto todavía abierto con el gremio ATEN, la titular de la cartera educativa, Soledad Martínez, sostuvo que la prioridad es garantizar que las escuelas estén abiertas y se inicien las clases "de la forma más regular posible".

"La negociación, las conversaciones, el diálogo y el mutuo de respeto, por supuesto es algo básico para pensar cualquier gestión de gobierno y desde ese lugar siempre hemos tenido vocación de conversar y de encontrar acuerdos. Pero hoy nos ocupa resolver, después de casi tres semanas de discusión salarial, lo que está pidiendo la comunidad que resolvamos y es que podamos tener clases de manera lo más regular posible", aseguró la ministra en diálogo con LU5.

Así, marcó que, independientemente de la posición que tengan respecto del reclamo de gremio, los docentes tienen "la responsabilidad de garantizar las escuelas abiertas" y "que los alumnos puedan estar en las escuelas".