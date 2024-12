Otro incendio en el galpón del barrio Belgrano: un tema sin fin entre peligros y abandono

ON - Incendio galpon Belgrano 2800 (1).jpg Omar Novoa

El subcomisario y director de bomberos de la Policía de Neuquén, Raúl Cabeza, brindó detalles sobre el suceso. "Ayer (miércoles) recibimos un alerta por un incendio en el galpón ubicado en calle Tierra del Fuego al 1100. Nos desplazamos al lugar, y al llegar observamos que salía humo por la parte superior del galpón, que ya había sido siniestrado meses atrás", explicó.

Afortunadamente, en esta ocasión el fuego no causó mayores daños, ya que solo afectó la basura acumulada en el interior y no comprometió la estructura del edificio. "El foco ígneo se desarrolló prácticamente en el medio del predio, no hubo afectación a la estructura, ya que ya había sufrido un considerable daño en el incendio de meses atrás", agregó el subcomisario.

Sigue la preocupación para los vecinos

Cabe señalar que el galpón, que se encuentra en estado de abandono y con una estructura comprometida, ha sido un punto de conflicto constante en la comunidad. En varias ocasiones, se reportaron personas en situación de calle que lo utilizaron como refugio, aumentando los riesgos de accidentes y de incendios, como el que se registró el miércoles.

Este depósito también ha sufrido derrumbes en el pasado, lo que eleva la preocupación por los peligros que presenta tanto para los transeúntes como para los vecinos cercanos.

INCENDIO BARRIO BELGRANO.jpg

A pesar de los esfuerzos por cercar el galpón y evitar el acceso, las personas que ingresan al lugar logran superar las barreras de seguridad, como lo demuestra el reciente incidente. "El acceso al galpón está cerrado, pero parte de la estructura del techo está colapsada. Esto hace que sea una vía muy viable para quienes intentan acceder", explicó el subcomisario, quien también destacó que, afortunadamente no se encontraron personas en el interior durante el incendio, y no hubo heridos.

El problema de este galpón, sin embargo, no es nuevo. Este depósito ha sido escenario de diversos incendios en el pasado, incluido uno a principios de año, que comprometió gravemente su estructura. En aquella ocasión, el fuego afectó gran parte del galpón, pero como en el incidente reciente, no hubo víctimas fatales ni heridos. Sin embargo, el riesgo de que se repitan estos incidentes sigue latente, ya que el lugar sigue siendo utilizado por personas ajenas al mantenimiento del inmueble, que buscan refugio en sus ruinas.

Los vecinos reclaman una intervención más efectiva por parte de las autoridades para evitar que este tipo de incidentes sigan ocurriendo. Mientras tanto, el lugar sigue siendo un peligro latente, no solo por los incendios, sino también por los riesgos de derrumbes y por la presencia de personas en situación de calle que lo utilizan como refugio.