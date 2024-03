Padres autoconvocados en Neuquén piden que se declare la educación como un servicio esencial

Paro docente, aula vacías, escuelas, ATEN Agustín Martínez

Asimismo, hizo referencia a que el gobernador Rolando Figueroa mencionó que por desgaste se va a levantar el paro, pero los padres creen que "debería haber alguna acción en el medio, porque por sí solo no se va a levantar y esperar significa tiempo para nuestros hijos".

Además, señaló que son los legisladores los que tienen que estar de parte de los alumnos, ya que "no tenemos ningún lugar donde ir a hablar. Una defensoría del alumno no existe, la defensoría del menor no atiende cuestiones de escuela, no tenemos un lugar donde reclamar, ya intentamos todo".

Por último, aclaró que se presentaron de manera espontánea en la Legislatura porque consideran que los diputados, elegidos por el pueblo, deben darle una respuesta y aseguró nuevamente que lo que quieren es que "la educación sea declarada como servicio esencial".

Cuatro madres entregaron el petitorio en la Legislatura

Retamosa contó a LMNeuquén que finalmente junto a otras tres madres fueron recibidas por la diputada Mercedes Tulián (Bloque Pro- NCN), presidenta de la comisión de Educación de la Legislatura, a quien le entregaron el petitorio con el proyecto de Educación como Servicio Esencial N° 11.812 con fecha de 2018. Además, resaltó que lo consideran un avance, ya que nunca antes habían sido recibidas por alguien que tenga contacto con el área de educación.

Además, también hicieron entrega del informe de relevamiento que realizaron sobre el estado edilicio de las escuelas.

image.png

Otro paro de ATEN

Este viernes el plenario de secretarios generales de ATEN, en Cutral Co, confirmó el tercer paro de 72 horas en lo que va de la protesta. Será desde el lunes con distintas acciones de protesta.

El sindicato lleva adelante las medidas de fuerza en rechazo al decreto emitido por el gobierno provincial que le puso fin a la mesa salarial, otorgando el aumento anunciado tras la última instancia de negociación que incluye, entre otras cosas, el ajuste según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dos bonos de 100 mil y 125 mil pesos.

En el plenario, ATEN resolvió que los días lunes 25 y martes 26 habrá acciones en Casa de Gobierno hasta las 15 horas, además de actividades sobre los distritos.

plenario aten

Por otra parte, también el martes 26, habrá permanencia en la audiencia de la causa de Aguada San Roque, que se ventilará en Ciudad Judicial. Finalmente, el próximo miércoles 27 se desarrollarán asambleas en toda la provincia.

Aunque se especuló que podrían llevar acciones en las rutas de Neuquén, en la previa del fin de semana extralargo de Semana Santa, esto quedó descartado por el momento.