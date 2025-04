Pánico en un colegio del Alto Valle por violento alumno: hubo que poner custodia policial

Y luego reveló con lujo de detalles como se desencadenó el último y triste episodio que motivó la intervención de los padres y la Justicia tras el escándalo que protagonizó el menor en cuestión.

“El jueves último entró al curso, saltando, bailando… Así todo los chicos no se rieron de él, lo miraron, lo observaron pero él ya estaba con una actitud rara. Este chico tiene que tener un tutor, pero va a la escuela sin el tutor correspondiente creemos por un problema con su madre, por ende el director se posiciona como tutor e ingresa a quinto año con el alumno. Ese día se estaba festejando el cumpleaños de una alumna y en plena clase de debate, el chico empieza a proclamarse Nazi, a realizar comentarios que metían miedo y a agredir verbalmente a uno de sus compañeros porque justamente este chico le pedía que por favor dejara de interrumpir”, narró la mujer.

caso hostigamiento acoso escuela

El brote de locura llegaría minutos después. “Hablaba de relación de muerte todo el tiempo, el director le pidió que se mantuviera calmado y se fue violentándose, guardando sus cosas y diciendo de todo. Cuando salió lo frenó el director, se escucharon golpes y lo que hizo este chico fue agredir a la máxima autoridad, tirarle una patada en la cabeza, como el hombre se corrió le golpeó el brazo y le provocó hematomas. Un preceptor se voló la uña por todo este incidente, las autoridades del colegio intentaron frenarlo pero estaba imparable y quiso volver al aula, es el último del pasillo...”, agregó en un relato estremecedor acerca de la barbarie que se registró en el recinto educativo.

Continuando con la secuencia de los hechos, apuntó: “En ese interín intentó ingresar a tercer año y no pudo y terminó ingresando con violencia, con una patada en la puerta a quinto de vuelta. Ahí es donde amenazó y le dijo a uno de los alumnos que lo iba a agarrar a trompadas, los profesores le pidieron que por favor se retirara del aula y se terminó yendo”.

Llantos y drama por el accionar del compañero violento

Momento de suma angustia se vivió en el aula, donde todos quedaron perplejos y acongojados. “Los alumnos llorando, los profesores y preceptores con pánico llamaron a los papás que fuéramos a retirar a nuestros hijos, no teníamos ni idea de la situación, llegamos y nos encontramos con que hasta la vicedirectora lloraba, temblaba, estaba super asustada…”, confesó el dramático escenario.

“Ahí recién como papás nos informaron lo que pasaba, desconocíamos todo. Se lo trasladó al chico desde otra ciudad (Catriel) sin legajo, con notas y sin diagnóstico. Solo se le informó al director que tenía que estar con un tutor. Empezamos a investigar y nos encontramos con un montón de noticias, no solamente del alumno sino de la madre y entramos en pánico. Ahora hicimos la denuncia en fiscalía y ellos están informados de la gravedad del asunto y de los antecedentes de esta familia. Entonces corre riesgo toda la institución, son dos personas, ya agredieron en la otra institución a la que iba”, repasó el historial escolar desfavorable del chico.

Pero al parecer, “él y su madre están dispuesto a todo”. “Como papá estamos asustados. Su madre en la otra ciudad amenazó a los padres de otros alumnos y eso está haciendo ahora, buscando los teléfonos y empezándole a escribir. Hostiga a una compañera con la que está empecinado en acosarla, creó grupo de chat en el que los insulta a los chicos, que no saben cómo reaccionar, les pedimos que no le contesten ni lo bloqueen y que hagan captura de pantalla. Hoy están encerrados en casa, asustados. Están en quinto año, incluso pensaron en suspender la cena, tenían un montón de proyectos y los están cancelando, no quieren volver a la escuela. No es justo. Mi nena tiene 17 años y durmió conmigo todas estas noches del pánico que tiene de que este chico se caiga a casa”, reflexionó.

El caso es tan grave que llegó a la Justicia. “El miedo y el trauma que están teniendo nuestros hijos es grave, por eso como papás nos vinimos a manifestar y a pedir custodia policial y que la directora del anterior colegio responda porque fue ella quien mandó al alumno sin legajo y eso es ilegal”, disparó la preocupada mujer.

“Teníamos una bomba de tiempo dentro del aula sin conocimiento y exigimos que suspendan las clases. Ya golpeó a la mayor autoridad del colegio que es el director, que vamos a esperar. Ningún profesor lo pudo parar tiene una fuerza brutal. Llamamos a toda la comunidad que no manden a los chicos al colegio”, culminó. Lamentable.