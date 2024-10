Paritarias 2025 en Neuquén: así sigue la negociación entre ATEN y el gobierno

Si en esta mesa de negociación el gremio docente y el gobierno no llegan a un acuerdo, la paritaria quedaría en una nueva instancia de cuarto intermedio hasta la próxima reunión para seguir discutiendo. En caso de lograr modificar la propuesta, ATEN la llevará a asamblea para tomar una definición.

Los puntos de ATEN en la paritaria

Si bien luego de la segunda reunión con el gobierno, Guagliardo destacó que la convocatoria a paritaria para el año que viene sea en octubre, también manifestó que pretenden ciertos requerimientos a saber como "cuál es el plan que se tiene para comenzar el ciclo 2025 para hacerlo en mejores condiciones". El objetivo del gremio es que desde el ejecutivo provincial destine mayor presupuesto educativo para partidas y cargos "para ver si podemos empezar proceso de duplas pedagógicas en escuelas primarias necesarias para procesos de alfabetización, y educación a personas con discapacidad".

En este sentido, considero que el bono que ofreció el gobierno "si bien es una compensación de bolsillo en un determinado momento, que nadie lo va a discutir", hizo foco en que el tema central de la discusión paritaria es "cómo se recupera el salario que ingresa al bolsillo de los compañeros todos los meses, cómo se respetan escalas, cuestiones del escalafón".

De esta manera, para la conducción de ATEN, en esta nueva reunión con el gobierno luego del cuarto intermedio, deberían contar con una oferta superadora del gobierno en cuanto al piso salarial, que contemple el porcentaje de inflación que hubo en enero. Como indicó el secretario general, Marcelo Guagliardo, "incluso a principios de año la discusión que se dio fue recuperar esa porción de la inflación que había quedado afuera, y un poco el debate que estamos intentando dar es cómo se sigue mejorando esa relación salario inflación".

Sobre el pedido de derogación de la ley 3447 de plus presentismo que quedó judicializada, Guagliardo puntualizó: "Es una declaración política nuestra" por lo que se espera que el tema sea un punto de discusión con el gobierno. Al respecto, el referente había considerado: "Nosotros lo que sí no podemos sentarnos en una mesa de negociación y no hacer un planteo que reitere que nos genera un conflicto totalmente innecesario. Es un tema que creemos que hay cuestiones parciales que se pueden atender de parte del poder ejecutivo más allá de la definición de la justicia".