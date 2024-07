Paro de ATE en el IPVU por un nuevo Convenio Colectivo y contra los cargos políticos

"Hace más de tres meses que estamos solicitándole al Ejecutivo un espacio de diálogo, de discusión. Hay un abandono de lo que tiene que ver con las cuestiones edilicias en cada una de las reparticiones por parte de las autoridades y con el ingreso indiscriminado de cargos políticos en los diferentes lugares que son de planta permanente", se quejó el sindicalista.

pablo dietrich IPVU ADUS.jpg Pablo Dietrich, presidente del IPVU.

"A la vez, solicitamos la reapertura de un Convenio Colectivo de Trabajo que lleva más de 8 años sin discusión y las escalas salariales hay que actualizarlas porque los salarios son muy bajos. No hemos tenido respuesta, por eso, en asamblea decidimos iniciar medidas de fuerza con un paro por tiempo indeterminado hasta que nos reciban en la Presidencia del organismo o en el Ministerio de Economía", puntualizó.

Sobre la nominación de personas con cargos políticos en el organismo, el dirigente gremial denunció que la actual gestión del IPVU "empezó a traer gente que no tenía funciones, estaba en los pasillos hasta las tres de la tarde sin ningún tipo de actividad o tarea. Hasta que ahora nos encontramos con que están haciendo funcionar el organismo con la planta política, cosa que viola el CCT, que no permite otra figura que no sea el personal de planta".

El sindicalista precisó que la medida de fuerza que lleva adelante el personal del IPVU se expande a todas las oficinas del organismo en la provincia.

Aseguró que al tomarse la medida de fuerza, "los compañeros tenían riesgo eléctrico, las paredes estaban electrificadas porque había pérdidas de agua y faltaba el servicio de limpieza". Agregó que "hay un abandono bastante importante en lo que es la infraestructura del organismo", algo que consideró contradictorio con una dependencia que trabaja cotidianamente con arquitectos, ingenieros y empresas dedicadas a construir y refaccionar inmuebles.

El IPVU tiene unos 500 empleados de planta permanente distribuidos en todas las oficinas de la repartición en la provincia. "La gran mayoría se plegó a la medida de fuerza", afirmó Sepúlveda. "Han quedado con los sueldos planchados totalmente, claro es un convenio que está vencido hace más de 8 años. "Hay compañeros que no llegan a los 300.000 pesos en comparación con montos superiores que perciben los que tienen otros Convenios Colectivos de Trabajo", remató.