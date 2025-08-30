Parte de Neuquén quedó a oscuras por un corte de luz

Desde la cooperativa Calf informaron que se debió a una falla en el alimentador que suministra el servicio. Regresó por sectores.

Tras más de dos horas de trabajo, Calf confirmó que se normalizó el servicio eléctrico en toda la ciudad de Neuquén.

La Cooperativa Calf informó en la noche de este sábado que luego de poco más de dos hora se restableció el servicio de energía elétrica. Pasadas las 20 horas anunciaron que estaba fuera de servicio el alimentador que abastece el centro norte de la ciudad de Neuquén. Puntualizaron, en un principio, que afectaba a la zona comprendida por las calles Dr. Ramón y Leloir, desde Avenida Raúl Alfonsín (Ruta 7) hasta Arturo Illia.

Señalaron que ese sector, centro este y en el límite con el barrio Santa Genoveva, estaba fuera de servicio. “Nuestras cuadrillas trabajan para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible. Avisaremos cuando tengamos novedades”, sostuvieron desde la cooperativa a través de las redes sociales.

Luego de una hora del corte de luza, desde Calf anunciaron que "ya ingresó en servicio la zona de calle Illia, desde Islas Malvinas hasta Parque Este".

No obstante, confirmaron que todavía el resto permanecía fuera de servicio. Los usuarios de la calle Leloir hasta Avenida Raúl Alfonsín permanecen sin el suministro. "Seguimos trabajando y actualizaremos ante nuevos avances", aseguraron.

Minutos después de las 22, finalmente, confirmaron que se había normalizado el servicio eléctrico "en todas las zonas afectadas. Finalizaron los trabajos de emergencia".

Cortes programados en la ciudad

La Cooperativa Calf también informó a los vecinos de la ciudad que este domingo 31 de agosto se desarrollarán cortes programados que afectarán a usuarios de distintos sectores.

Detallaron que de 6 a 11 de la mañana se efectuará el corte de electricidad en el cuadrante comprendido entre las calles Catriel a Las Heras entre General Roca y Juan B. Justo.

Indicaron que es un corte autorizado por el órgano de control de la Municipalidad de Neuquén y que se realizará con el fin de remodelar instalaciones de Media Tensión.

Además, el corte programado se extenderá también, en esete caso de 6 a 13.30 de este domingo. Afectará el servicio de los usuarios comprendidos desde Catriel/Anaya hasta Las Heras/Soldado Desconocido entre Carlos H. Rodríguez y Planas. Agregaron que también cuenta con autorización del órgano de control municipal y que se remodelarán instalaciones de Media Tensión como así también se realizarán tareas para soterrar alimentación de subestaciones transformadoras.