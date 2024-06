Pico de contagios de gripe: el ministro de Salud pidió usar las salitas de barrio como "primera ventanilla"

Gripe.jpg Las gripes ponen en vilo a las guardias de los hospitales todos los años.

"El Ministerio de Salud nunca disminuyó la cantidad de vacunas, se da en centros de salud y hospitales, venimos aumentando franja horaria. Lo extendemos hasta las 20 para que los que trabajan puedan vacunarse en contra turno", dijo el ministro.

Ante el incremento de consultas en las guardias, que ya alcanzan las 11.900 solicitudes por semana en la provincia de Neuquén, el funcionario aconsejó tener en cuenta las salitas de barrio, que permiten acceder con más agilidad a los turnos de profesionales y que también contribuyen a descomprimir la demanda en las guardias de los hospitales.

"Estamos priorizando el primer nivel de atención, y por eso estamos buscando volcar los hospitales hacia centros de salud, por eso la estrategia de cardiología en los centros de salud para que consigan la primera atención y que los deriven para darles respuestas", señaló el ministro.

También se refirió al sistema ANDES para gestionar los turnos médicos, y la capacidad que tiene para detectar la ubicación de los usuarios y ofrecerles atención médica en la salita más cercana.

"Los invitamos a que vengan al centro de salud, es una ventanilla más de atención y que la persona que vive en el radio pueda conseguir un turno", dijo y agregó que vienen notando un incremento en la demanda en estos espacios barriales.

Concurrir a una consulta de atención primaria también reduce el riesgo de exposición a otros virus en las salas de espera de las guardias, cada vez más saturadas. Sin embargo, Regueiro recomendó que este recurso se utilice solo en los casos menos graves.

"Es necesario dividirlo entre pacientes de riesgo y los que no son de riesgo. Si los niños tienen labios morados, si no orinan o no pueden tomar líquidos por la tos. Si es así, tienen que ir a la guardia. Pero si viene con cuadro febril de poca intensidad y no tiene dificultad respiratoria, puede ir al médico de cabecera en horario habitual", señaló.

El sistema público de salud hoy

A su vez, aclaró que el 73% de la población ya recurre al sistema público de salud, y aunque en el invierno también aumentó la demanda en las guardias de clínicas y sanatorios, "todos aquellos que no pueden pagar un coseguro, una consulta o no tienen para los medicamentos, vienen al sistema público".

Por eso, explicó que en su área "estamos trabajando mucho, tenemos los insumos, pero siempre vamos atrás, y buscamos ponernos al día".

Con respecto a la situación del sistema público de salud, tras una serie de reclamos por distintas deficiencias, señaló: "Hay mucho avance en este último tiempo sobre todo con insumos de primera necesidad, que era una demanda pendiente. Abastecimos el depósito central pero tenemos deuda estructural importante, sobre todo con calefacción que se puso en evidencia ahora".

"Hay centros de salud sin gas o sin calefacción, como el equipo de Villa Farrel. Tienen equipos viejos que requieren mucho mantenimiento y los componentes ya se consiguen porque se discontinuó", dijo y agregó que priorizan la inversión en la atención primaria de los pacientes.