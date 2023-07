Pirincho: la leyenda del bicicletero neuquino que lleva parchadas más 200 mil ruedas

Tiene 82 años, más de 60 en el oficio, y sigue en actividad. Es el más famoso y el más longevo entre los mecánicos de bicicletas. Su lado inventor, las reparaciones que hizo para motos del Dakar, su laboratorio donde no cabe un alfiler y su mejor aliada: la roseta.

A Osvaldo Remigio Scorolli casi nadie lo conoce por su nombre. Sin embargo, si acá en Neuquén alguien dice Pirincho, todos saben que están hablando del rey de los bicicleteros. A sus 82 años, y con más de seis décadas en el oficio, es el más grande en su rubro y no precisamente por la edad. Es que este señor es capaz de arreglarlo todo. Rodados viejos y nuevos; de carrera, mountain bike y de paseo; oxidados o eléctricos. También monopatines. Todo lo repara. Y no sabe de imposibles. Si le falta alguna herramienta para hacer un arreglo, entonces el hombre pone todo su ingenio al servicio y la inventa. “Siempre trato de solucionar el problema. La misma necesidad te obliga a usar el bocho, y eso es lo más lindo que tiene este trabajo”, dice Pirincho, el bicicletero neuquino que se convirtió en leyenda.

Tanto le gusta lo que hace que, a pesar de estar jubilado, no hay día en que Pirincho no vaya a trabajar. En su bicicleta recorre los cuatro kilómetros que separan a su casa del local, un trayecto que hace dos veces por día porque en la bicicletería hacen horario cortado: “No puedo dejar de venir”, jura Pirincho, quien suele trasladarse por la bicisenda de calle 12 de septiembre, al costado de la vía. “Tenía auto, pero lo vendí. Lo que me gusta es la bici”, dice Pirincho, quien fiel a su rubro y su pasión tiene cuatro: tres todoterreno y otra de ruta.